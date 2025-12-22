Мінус 100 млн доларів: ГУР знищило російські винищувачі Су-30 та Су-27

Планування спецоперації на аеродромі під Липецьком зайняло два тижні.

Основне:

ГУР знищив два російські винищувачі Су-30 та Су-27 під Липецьком

Операцію руху опору готували два тижні

Збитки РФ — до 100 млн доларів

У ніч проти 21 грудня на російському військовому аеродромі під Липецьком спалахнула пожежа, внаслідок якої були знищені два винищувачі Су-30 та Су-27. Про успішну спецоперацію повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними ГУР, реалізацією займалися представники руху опору, який діяв на території Росії. Завдяки ретельній підготовці та двотижневому плануванню вдалося проникнути на летовище, обійти охорону та уразити літаки просто в ангарі.

"Внаслідок операції ГУР МО України, безпосередньо реалізованої представником руху опору злочинному російському режиму, обидва військові літаки агресора виведені з ладу", — йдеться у заяві.

Знищені винищувачі мали бортові номери "12" та "82". Орієнтовна вартість втрат для Росії становить до 100 млн доларів.

Дивіться відео, як ГУР знищило російські винищувачі:

