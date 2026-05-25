Міф зруйновано: ЗМІ розкрили справжні наслідки удару 'Орєшніком' по Білій Церкві

Наслідки удару ракети "Орєшнік" свідчать, що заявлені Москвою характеристики не підтверджуються реальними результатами атак, вказали аналітики.

ЗМІ розкрили наслідки удару "Орєшніком" по Білій Церкві

Після аналізу місця удару ракети "Орєшнік" у Білій Церкві Київської області стало відомо, що її кінетична пробивна дія може сягати приблизно 2 метрів у глибину при діаметрі вхідного отвору близько 3 метрів. Такі дані суттєво руйнують російський міф про "Орєшнік". Про це повідомляє Defense Express.

Зазначається, що після вже третього застосування БРСД "Орешнік" без помітних результатів навіть у частини російського населення почали виникати сумніви щодо пропагандистських тверджень про її "унікальність". На цьому тлі російські пропагандисти знову поширювали заяви про те, що ракета нібито оснащена вольфрамовими кінетичними бойовими елементами, які здатні пробивати глибокі укриття, через що наслідки на поверхні виглядають незначними.

Водночас у Defence Express, посилаючись на власні джерела, уточнили розміри вирв, які залишили елементи "Орешніка" у звичайному ґрунті. За їхніми даними, середні параметри становлять приблизно до 3 метрів у діаметрі та до 2 метрів у глибину.

"Через енергію зіткнення самі блоки вже фізично не існують через надмалу фрагментацію із частковим випаровуванням внаслідок енергії зіткнення. Це не дозволяє дати відповідь на питання, чи дійсно мова йде про так звані "стержні", чи про корпуси масо-габаритних макетів зарядів. У будь-якому випадку загалом розмір та глибина вирв, а також наслідки ураження гаражів, відповідають тому, що було досліджено у Дніпрі та Львові. Тобто ні про яку нову бойову частину мова також не йде", - вказується у матеріалі.

Аналітики зазначають, що розміри вирв дають змогу приблизно оцінити енергію удару, яка спричинила їх утворення. Точні розрахунки та моделювання ще попереду, однак орієнтовно йдеться про діапазон близько 220–400 МДж.

Така енергія зіткнення умовно відповідає вибуху приблизно 52–95 кг у тротиловому еквіваленті, хоча це порівняння є доволі наближеним через різну природу вивільнення енергії під час кінетичного удару та хімічного вибуху. Окрім того, на відміну від вибуху бойової частини, який формує первинні та вторинні уламки, при кінетичному ураженні їх практично не виникає.

"Але загалом це цілком дозволяє оцінити наслідки такого удару, який містить 36 блоків та умовно є еквівалентом удару 36 "Шахедам" з посиленою бойовою частиною. Хоча характер ураження в обох випадках принципово різний, бо бойова частина "Шахеда" має фугасний та уламковий ефект. Водночас різниця полягає у тому, що за рік у РФ планують зібрати у 2026 році від п'яти БРСД "Орешник" у темпі одна ракета за 2-2,5 місяці. А от для виробництва 36 "Шахедів" ворогу необхідно, орієнтовно 8 годин", - підсумували вони.

Яка ціль удару "Орєшніком" по Білій Церкві - думка експерта

Як писав Главред, авіаційний експерт Костянтин Криволап в коментарі 24 каналу висловив сумнів щодо точності окремих ударів, зазначивши, що незрозуміло, чи був намір атакувати Білу Церкву, чи ракета просто відхилилася від цілі. Він зауважив, що ураження гаражів навряд чи можна вважати ударом по об’єкту, який міг би суттєво вплинути на перебіг війни.

Експерт також звернув увагу на характер руйнувань після атаки. На його думку, застосування такої кількості балістичного озброєння мало б спричинити значно масштабніші наслідки, хоча завдані збитки, зокрема в Києві, і без того є значними.

"У цієї атаки могла бути логіка, якби у діях ворога простежувалася певна послідовність. Коли відбулося влучання біля метро "Лук'янівська", то зрозуміло, що росіяни намагалися влучити по заводу "Артем". Але інші удари не вкладаються у логіку", – вказав він.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив, що російські окупанти здійснили пуск ракети "Орєшнік" по Білецерківщині з полігону Капустін Яр, підкресливши, що ракета розпалася в повітрі на кілька бойових блоків, які впали в районі міста. Відеозаписи демонструють падіння шести касет із суббоєприпасами, однак точне місце влучання наразі не встановлено. Такі дані свідчать про серйозність спроб Росії залякати українців та міжнародну спільноту.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував удар "Орєшніком" по Білій Церкві. Голова держави наголосив на важливості підтримки України світовою спільнотою і закликав до активних дій для захисту миру та безпеки.

Як раніше повідомляв Главред, після російського удару у Білій Церкві виникла пожежа в гаражному кооперативі, де згоріли три гаражі, повідомили у ДСНС. Міністерство оборони РФ заявило про удар відплати по військових цілях.

Про джерело: Defense Express Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал. Директор — Сергій Згурець.

