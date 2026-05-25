Для українців обережно підвищують ціни на популярні продукти: що буде далі

Економіст пояснив, наскільки дорожче українцям доведеться платити за деякі товари.

Ціни на крупи і хліб влітку можуть змінитися, але є нюанс

Що повідомив Пендзин:

Важливі для українців продукти не будуть дорожчати

Ціни на хліб будуть зростати у попередньому темпі

Преміальна випічка в Україні суттєво подорожчає

Влітку, незалежно від того, яка буде ситуація з урожаєм, ціни на соціально важливі продукти не будуть суттєво зростати. Про це в інтерв'ю Главреду розповів економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Зокрема хліб у найближчий час буде дорожчати приблизно на 1-1,5% щомісяця. Про це свідчить зокрема й те, що за останній рік він подорожчав на 14%. Економіст пояснив, що виробники хліба діють дуже обережно, бо знають, як реагує влада, якщо швидко зростає ціна на хліб.

Те саме буде і з крупами у літні місяці. Ціни на них поступово зростатимуть, але без суттєвих стрибків.

"Куди виробники подінуть надлишок собівартості? Все дуже просто: на великих хлібозаводах виробляють не лише хліб, а й торти, тістечка, печиво, преміальну випічку. Саме на ціни на цю продукцію все й піде, тож торти сильно подорожчають приблизно на 30%", - зауважив експерт.

Главред писав, що за словами фінансового експерта Олексія Козирєва, ціни на овочі в Україні наприкінці травня та на початку червня знизяться. Цьому посприяє сезонний фактор, хоча тенденція подорожчання продуктів зберігатиметься.

Саме наближення літа дозволить стабілізувати та знизити ціни на овочеву продукцію, що стане позитивним фактором для загальних інфляційних показників.

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні фіксується зростання цін на торішню моркву. На внутрішньому ринку є дефіцит якісної моркви через сезонне скорочення запасів популярного овоча у місцевих господарствах. Тому виробники й отримали можливість підвищувати відпускні ціни на моркву.

Раніше аналітики повідомили, що в Україні цього тижня почали знижуватися ціни на полуницю. Ягода подешевшала на 14%. Основною причиною здешевлення є різке збільшення пропозиції ягоди з господарств західних областей.

Напередодні стало відомо, що на українському ринку спостерігається тенденція зниження цін на білоголову капусту нового врожаю, тоді як торішня - продовжує дорожчати.

Про персону: Олег Пендзин Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

