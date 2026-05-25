Лідерка опозиції Білорусі вперше прибула до Києва і висловилась про Лукашенка

Світлана Тихановська засудила ракетні удари по Україні.

Тихановська прибула до Києва

Вранці 25 травня лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська прибула до Києва спеціальним поїздом. Це її перший візит до України, який відбувається за запрошенням президента Володимира Зеленського. Про це повідомила Тихановська у соцмережі X.

Разом із Тихановською прибула делегація Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі. До її складу увійшли радники Франак Вячорка, Денис Кучинський та Анатолій Лебедько, заступник керівниці ОПК Павло Латушко, керівник апарату Валерій Мацкевич та представниця з соціальних питань Ольга Зазулинська. На київському вокзалі делегацію зустрів посол з особливих доручень МЗС України Ярослав Чорногор.

У межах візиту заплановані зустрічі Тихановської з керівництвом України, а також участь у Міжнародному саміті міст і регіонів, який проходить у межах Конгресу місцевих і регіональних влад при Президентові України. Захід спрямований на координацію міжнародної підтримки відбудови України.

Запрошення відвідати Україну Зеленський передав ще наприкінці січня у Вільнюсі під час їхньої першої двосторонньої зустрічі. А 22 травня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що Київ підтримує діалог із білоруськими демократичними силами та готує відповідні контакти.

Реакція Тихановської на атаку по Києву

Візит відбувся на тлі масованої російської атаки на Київ та інші українські міста, що сталася в ніч на 24 травня. Тихановська засудила обстріли та заявила, що відповідальність за війну несуть як Кремль, так і режим Олександра Лукашенка через сприяння російській агресії.

У Києві вона також вшанувала пам’ять білоруської активістки Марії Зайцевої, яка загинула в Україні під час відбиття російського вторгнення. Тихановська назвала її символом білорусько-української солідарності.

"Для мене Марія є символом нового покоління білорусів. Людей, які розуміють, що свобода Білорусі та свобода України нероздільні. Вона загинула героєм, але її ім'я житиме. І наш обов'язок зробити все можливе, щоб жертва Марії та інших героїв не була марною", - написала вона.

I began my visit to Kyiv this morning by going straight from the train station to pay tribute at the grave of Maria Zaitseva. She symbolizes not only our resistance to dictatorship but also Ukrainian-Belarusian solidarity.



Окремо Тихановська заявила, що бачила наслідки російських ударів по Києву та висловила підтримку Україні. За її словами, Росія намагається залякати українців нічними ударами, однак це лише "розкриває справжню природу режиму Путіна", який не зважає на міжнародне право та людські життя.

"І режим Лукашенка несе свою частку відповідальності за це, бо дозволив використовувати білоруську територію для агресії, для запуску ракет та для розміщення російської зброї. Але я хочу, щоб українці знали: білоруси з вами. Ми підтримуємо Україну не тому, що вона "політично коректна", а тому, що відчуваємо цей біль як свій власний. Ми бачимо вашу мужність після кожного нападу. Це справжня сила. І я переконана: жодна ракета не зможе зламати націю, яка бореться за свою свободу та гідність", - наголосила Тихановська.

Тихановська бачила наслідки російської атаки

Чи готується Білорусь до війни проти України - думка експерта

Військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що періодичні заяви про можливе використання території Білорусі для наступу Росії на Україну чи країни НАТО з’являються в інформаційному просторі регулярно, однак наразі ознак підготовки до нового вторгнення немає.

За його словами, цей напрямок постійно перебуває під контролем українських та західних розвідок. Ступак зазначив, що приховано підготувати масштабну операцію практично неможливо.

Армія Білорусі

Експерт також зазначив, що Олександр Лукашенко, ймовірно, не зацікавлений у втягуванні Білорусі у війну, оскільки намагається поступово виходити з міжнародної ізоляції та санкційного тиску. На його думку, у нинішніх умовах вступ у війну був би для Мінська невигідним.

Як повідомляв Главред, 24 травня президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову з білоруським лідером Олександром Лукашенком вперше з 2022 року. За даними білоруської сторони, ініціатором дзвінка виступила Франція.

Дзвінок відбувся на тлі можливого долучення Білорусі до війни Росії проти України. Президент України Володимир Зеленський раніше повідомив, що українська розвідка зафіксувала п’ять потенційних сценаріїв дій противника, на які вже готуються відповідні заходи реагування.

Зеленський повідомив про посилення українських сил на Чернігівсько-Київському напрямку. Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтвердив, що російський Генштаб розглядає варіанти наступальних операцій із північного напрямку

Про персону: Світлана Тихановська Світлана Георгіївна Тихановська (нар. 11 вересня 1982 року, м. Мікашевичі, Білорусь) — білоруська опозиційна політикиня, колишня кандидатка в президенти Білорусі на виборах 2020 року. Стала головною опоненткою Олександра Лукашенка після того, як до виборів не допустили її чоловіка Сергія Тихановського. Після оголошення результатів виборів та початку масових протестів була змушена виїхати з Білорусі. Нині проживає за кордоном і представляє демократичні сили країни на міжнародному рівні як лідерка білоруської опозиції та очільниця Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі. Виступає за демократичні зміни, нові вибори та звільнення політичних в’язнів, а також підтримує Україну у війні проти Росії.

