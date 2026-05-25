"Я в це награлася": Денисенко несподівано висловилася про весілля

Христина Трохимчук
25 травня 2026, 15:45
Актриса відповіла на чутки про швидке весілля зі своїм обранцем.
Наталка Денисенко та Юрій Савранський — весілля
Наталка Денисенко та Юрій Савранський — весілля / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

  • Наталка Денисенко висловилася про весілля
  • Чому вона не поспішає виходити заміж

Відома актриса Наталка Денисенко висловилася про очікувані фанатами заручини та весілля з Юрієм Савранським. В інтерв'ю "Тур зірками" вона зізналася, що не поспішає виходити заміж і поки не уявляє себе нареченою.

За словами Денисенко, вона не очікувала пропозиції руки і серця від Юрія Савранського на Тенеріфе, куди пара нещодавно літала. Актриса зізналася, що повністю займалася організацією поїздки, тому зробити щось несподіване було просто неможливо.

Наталка Денисенко про пропозицію руки і серця
Наталка Денисенко про пропозицію руки і серця / скрін з відео

"У мене очікувань не було, тому що все-таки поїздка була прив'язана до дня народження (Юрія Савранського — прим. ред.)", — розповіла Наталка.

Незважаючи на те, що знаменитості активно пророкують швидкий другий шлюб, вона не поспішає знову приміряти білу сукню. Виявилося, на це вплинула традиція, яка була у зірки в шлюбі з Андрієм Федінчиком. Кожну річницю весілля вони влаштовували свято, оновлюючи свої клятви.

Наталка Денисенко та Юрій Савранський
Наталка Денисенко та Юрій Савранський / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"У своєму минулому шлюбі я чотири рази була нареченою, тому що мені дуже хотілося. А зараз мені теж хочеться, але немає такого прямо сильного бажання. Може, тому що я цим наїгралася. Тому, я думаю, весілля буде якесь зовсім інше", — заявила Денисенко.

Наталка Денисенко
Наталка Денисенко / інфографіка: Главред

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що розмови про розставання Потапа та Насті Каменських, які були лише маркетинговим трюком заради піару нової дуетної пісні, влаштували далеко не всіх. Богдан Беспалов озвучив свою версію того, чому зіркова пара насправді вирішила розійтися.

Також Стася Ровінська повідомила про розлучення зі своїм чоловіком Ярославом після 13 років стосунків. Дочка Сніжани Єгорової та відомий режисер були знайомі зі школи, одружилися у 2014 році та виховують трьох спільних дітей.

Про особу: Наталка Денисенко

Наталка Денисенко — українська актриса кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

