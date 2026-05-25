"Я в це награлася": Денисенко несподівано висловилася про весілля

Актриса відповіла на чутки про швидке весілля зі своїм обранцем.

Наталка Денисенко та Юрій Савранський — весілля / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Відома актриса Наталка Денисенко висловилася про очікувані фанатами заручини та весілля з Юрієм Савранським. В інтерв'ю "Тур зірками" вона зізналася, що не поспішає виходити заміж і поки не уявляє себе нареченою.

За словами Денисенко, вона не очікувала пропозиції руки і серця від Юрія Савранського на Тенеріфе, куди пара нещодавно літала. Актриса зізналася, що повністю займалася організацією поїздки, тому зробити щось несподіване було просто неможливо.

"У мене очікувань не було, тому що все-таки поїздка була прив'язана до дня народження (Юрія Савранського — прим. ред.)", — розповіла Наталка.

Незважаючи на те, що знаменитості активно пророкують швидкий другий шлюб, вона не поспішає знову приміряти білу сукню. Виявилося, на це вплинула традиція, яка була у зірки в шлюбі з Андрієм Федінчиком. Кожну річницю весілля вони влаштовували свято, оновлюючи свої клятви.

"У своєму минулому шлюбі я чотири рази була нареченою, тому що мені дуже хотілося. А зараз мені теж хочеться, але немає такого прямо сильного бажання. Може, тому що я цим наїгралася. Тому, я думаю, весілля буде якесь зовсім інше", — заявила Денисенко.

Про особу: Наталка Денисенко Наталка Денисенко — українська актриса кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

