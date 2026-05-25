На чорноморський курорт чекає новий поворот: прогноз погоди в Одесі на тиждень

Коротко:
- Останній тиждень травня в Одесі буде помірно прохолодним
- З першого червня синоптичну ситуацію в місті змінять дощі
- Повернення літнього тепла до 27 градусів очікується з 8 червня
Погода в Одесі в останній тиждень травня буде прохолодною. З 1 червня синоптична ситуація зміниться – у місто прийдуть дощі.
Як свідчить прогноз Мета.Погода, у першій половині тижня температура повітря вдень становитиме +24...+25 градусів. Вночі буде прохолодніше – близько 14-15 градусів вище нуля. Опадів не очікується. Небо періодично буде вкрите хмарами.
У другій половині тижня в Одесі похолоднішає до +18...+20 градусів вдень і +10...+12 градусів вночі.
У перші дні червня на півдні також буде прохолодно. З 1 по 5 червня денна температура в Одесі утримається в межах всього +20...+21°C, а нічна становитиме +17...+19°C.
Наприкінці першого тижня червня пройдуть дощі. З 8 червня в причорноморському регіоні потеплішає до +26…+27°C.
Погода на сьогодні - прогноз для Одеси та області
25 травня на узбережжі Одеської області, загалом, безпечні погодні умови.
Як повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів, вітер північно-західний 6-11 м/с. Вдень короткочасний дощ.
Хвилювання моря – легке. Уздовж узбережжя безпечні рівні моря.
Температура повітря вночі 13-18°, вдень 22-27°; температура морської води 18-19°.
Синоптики зазначають, що погодні умови сприятимуть "низькій та підвищеній ймовірності виникнення та поширення пожеж в екосистемах за наявності джерел займання (відкритого вогню)".
Яка буде погода в Одесі в червні 2026
Як писав Главред, у перші десять днів червня погода в Одесі буде комфортною. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +21°C до +26°C. Вночі — дещо прохолодніше: температура опуститься до +15…+19°C.
1 і 2 червня можливий невеликий дощ.
13 червня в Одесі також пройдуть дощі. Гроза накриє місто 26 червня.
З другої половини місяця температура повітря продовжить поступово зростати: у денні години в Одесі спостерігатиметься +23…+28°C, тоді як вночі термометр показуватиме стабільні +18…+20°C.
В останні дні червня погода в Одесі буде сонячною. Опадів не передбачається.
Що стосується температури повітря, то вона теж залишається стабільною — протягом дня в місті прогнозується +25…+29°C, а в нічні години доби — від +17°C до +22°C.
Погода в Україні — прогнози
Як писав Главред, синоптик Наталія Діденко прогнозувала, що 25 травня Україну перетне холодний атмосферний фронт. Невеликі дощі пройдуть на території західних і північних областей. Увечері дощі будуть також у центральних і південних регіонах.
Вночі температура повітря опуститься до 11-17 градусів тепла. Вдень буде 21-25 градусів тепла. Найтепліше буде на півдні — 24-28 градусів тепла.
Синоптик Іван Семіліт заявив, що в Україну найближчими днями прийде відчутне похолодання, а до початку літа погода залишиться нестабільною. Очікується зниження температури, короткочасні дощі та грози практично по всій країні.
Про ресурс: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів
Гідрометцентр Чорного та Азовського морів — це регіональна державна установа в Одесі, яка займається метеорологічними, гідрологічними та морськими спостереженнями, а також прогнозуванням погоди та штормовими попередженнями для південних регіонів України та акваторії Чорного та Азовського морів.
Чим займається:
- складає короткострокові та середньострокові прогнози погоди;
- публікує штормові попередження та попередження про небезпечні явища;
- оцінює стан моря, хвилювання, льодової обстановки;
- веде екологічний моніторинг, включаючи контроль забруднення атмосфери.
Гідрометцентр веде свою історію з 1865 року, коли в Одесі була створена перша метеостанція при Імператорському Новоросійському університеті. Сучасну назву установа отримала в 1988 році. Сьогодні центр оснащений автоматизованими системами спостережень та є ключовим джерелом офіційних погодних даних для півдня України.
