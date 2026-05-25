Заборону на російську музику, книги та кіно можуть ввести в одному з міст України

Для прийняття відповідного рішення депутати проведуть голосування.

Заборона може почати діяти після голосування чиновників

У Полтаві можуть запровадити заборону на російськомовні культурні продукти

Чи підтримають проєкт депутати, стане відомо вкінці тижня

У Полтаві хочуть запровадити мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту. Проєкт з відповідною пропозицією вже винесено на розгляд сесії Полтавської міської ради.

Як повідомляє видання Зміст, депутати розглянуть ініціативу під час засідання 29 травня. Проєкт рішення підготував Департамент культури та молоді міської ради.

Що відомо про Полтаву / Інфографіка: Главред

Що саме буде під забороною

У пояснювальній записці йдеться, що на всій території Полтавської громади буде заборонено будь-яке публічне представлення товарів та послуг, створених російською мовою, у місцях, де присутні сторонні люди.

Мова йде про трансляції російськомовних пісень у кафе, ресторанах, громадському транспорті, магазинах чи на вулицях, показ фільмів, серіалів чи відеокліпів російською мовою, а також публічна демонстрація книг, художніх альбомів тощо.

У Полтаві також хочуть заборонити проведення театральних вистав, концертів, циркових шоу чи культурно-освітніх послуг російською мовою.

Заборону планують встановити на період до моменту повної деокупації територій України від військ країни-агресорки Росії.

Чи заборонені в Україні пісні російською мовою

За словами Уповноваженої із захисту державної мови Олени Івановської, згідно зі статтею 23 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", мовою культурних заходів в Україні є державна.

Проте закон не виключає можливості використання інших мов у виконанні художніх творів - зокрема пісень - за умови, що це не суперечить іншим законодавчим нормам. Тому виконання пісень російською мовою в публічному просторі як таке не є порушенням цього закону.

Російська музика в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у квітні 2025 року російські треки очолили чарт Spotify в Україні. Перше місце на платформі Spotify у "Топ-50 Україна" посіла пісня "Fake ID" російських реперів Kizaru та Icegergert.

Раніше, у 2023 році, Київська міська рада за результатами голосування наклала мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території столиці України.

Напередодні, у 2022 році, Верховна Рада проголосувала за заборону на використання російської музики в медіа та публічному просторі України. Парламентарії також заборонили ввозити і поширювати книги та видавничу продукцію з Росії, тимчасово окупованих агресором українських територій та Білорусі.

Про джерело: Зміст Зміст - онлайн-медіа Полтави, створене у 2017 році за ініціативи Олексія Сердюкова та його команди. Незалежне медіа є джерелом інформації та інструментом впливу громадянського суспільства на розвиток міста.

