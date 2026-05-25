РФ пригрозила новими ударами по Україні: монітори назвали небезпечні дні

Росія збирається офіційно попередити Захід перед новим ракетним ударом.

РФ готує нову масовану атаку

Росія погрожує Україні новими масованими атаками. По Києву продовжуватимуть завдавати "удари у відповідь". Про це заявила представниця російського МЗС Марія Захарова.

За її словами, "удари у відповідь" уже нібито здійснювалися і триватимуть надалі. Водночас у російському МЗС заявили, що найближчим часом планують оприлюднити окрему заяву з "попередженнями" для західного дипломатичного корпусу.

Журналіст Юрій Цаплієнко звернув увагу на ці заяви, припустивши, що вони можуть свідчити про підготовку нових масованих атак. Також він зазначив, що РФ може завдати нового удару "Орєшніком".

"Заява МЗС РФ, що незабаром вони попередять Захід про нову атаку та термінову евакуацію їх громадян і дипломатів - вагомий тому доказ, адже при масованих атаках без БРСД РФ нікому про це не повідомляє", - написав Цаплієнко.

Моніторингові канали повідомили, що в найближчі тижні Росія може наростити інтенсивність обстрілів України. Нова масована атака може відбутися вже до кінця тижня.

Зафіксовано перебазування стратегічної авіації ТУ-95МС з аеродрому "Українка" на аеродром "Дягилево", що знаходиться ближче до кордонів України. Фахівці закликають реагувати на тривоги з 28 по 31 травня.

