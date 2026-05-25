Україна може перемогти: ветеран заявив про головний перелом у війні

Марія Николишин
25 травня 2026, 15:16
Україна зараз в найсильнішій позиції з 2023 року.
Україна може виграти війну / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Головне із заяви Дикого:

  • Росіяни усвідомлюють зміну ситуації на фронті
  • Час і ресурси поступово грають на користь України
  • Запуск "Орєшніка" він став провалом для РФ

Україна здатна виграти війну на виснаження проти країни-агресора Росії. Зараз це починають розуміти навіть на Заході. Про це заявив ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону "Айдар", директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий в ефірі Radio NV.

"Ми можемо саме перемогти, не просто вижити, не дотягнути до закінчення війни, а саме перемогти. І те, про що пишуть партнери, що ми в найсильнішій позиції з 2023 року… Росіяни розуміють, що перелом на фронті відбувся. Зараз час вже працює на нас. І головне – вони не знають, що з цим робити", - наголосив він.

На його думку, комбінована атака в ніч на 24 травня також пов’язана зі складною ситуацією в Росії та є "демонстрацією безсилої люті РФ".

"Вже навіть російські воєнкори визнають, що як розгромити "Орєшніком", який коштує десятки мільйонів доларів, і яких у країні одиниці, гаражний кооператив у Білій Церкві, то краще було б його взагалі його не запускати, а просто з серйозним виглядом казати, що він у них є. Облажалися просто по повній", - підкреслив ветеран війни.

Дикий також додав, що результат удару по Києву "абсолютно не впливає на перебіг війни".

Ракета "Орєшнік" / Інфографіка: Главред

Чи можливе швидке завершення війни

Експерт з питань Росії та історик Маттіас Уль заявляв, що швидкого завершення війни в Україні очікувати не варто - конфлікт може затягнутися на роки та перерости у "нескінченну війну дронів".

За його словами, нинішня фаза бойових дій залишається війною на виснаження, у якій жодна зі сторін не демонструє готовності до швидкого завершення конфлікту.

"На даний момент війна на виснаження триватиме", - додав він.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк припустив, що інтенсивність війни може істотно знизитися вже до осені, якщо російська армія не зможе домогтися успіхів під час нинішнього наступу.

Глава зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін говорив, що у російського диктатора Володимира Путіна залишається дедалі менше часу для досягнення перемоги у війні проти України через патову ситуацію на фронті та посилення внутрішніх проблем у РФ.

Водночас аналітики Інституту вивчення війни казали, що частина російської еліти вже усвідомлює, війна йде не дуже добре, але Кремль залишається відданим своїм початковим воєнним цілям.

Про персону: Євген Дикий

Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

