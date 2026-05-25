Майже два десятки поранених і загиблі: РФ ракетою вдарила по одній з областей

На тлі загрози балістики російська ракета влучила у цивільне підприємство в Дергачах.

Ракетний удар по харківщині / Колаж: Главред, фото: ОДА

Головне:

РФ влучила ракетою по Дергачах Харківської області

Під ударом опинилось цивільне підприємство

Внаслідок обстрілу відомо про двох загиблих та 19 поранених

У понеділок, 25 травня, російські окупанти завдали удару по Дергачах Харківської області.

Внаслідок атаки загинув 68-річний чоловік, кількість постраждалих різко зросла. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, госпіталізовано 17 людей із вибуховими пораненнями - 15 чоловіків та дві жінки. Троє постраждалих перебувають у важкому стані, решта - у стані середньої тяжкості. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

Ще двом людям - 47-річній жінці та 74-річному чоловіку - допомогли на місці, оскільки вони зазнали гострої реакції на стрес.

Під ударом опинилося цивільне підприємство. Пошкоджено складські приміщення, вантажні та легкові автомобілі. Підрозділи ДСНС оперативно ліквідували загоряння, що виникло після атаки.

Згодом в ОВА повідомили, що кількість загиблих внаслідок ворожого удару зросла до 2. Загинув 25-річний чоловік.

Як раніше повідомляв Главред, країна-агресор Росія в ніч на 24 травня масовано атакувала Київ. В результаті атаки в столиці виникли пожежі, зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури та житлових будинків.

Нагадаємо, РФ дві доби атакували Полтавщину, там фіксуються серйозні наслідки для місцевих служб та інфраструктури. Міська влада вимагає міжнародної підтримки для відновлення нормального життя та захисту громадян. Ці події свідчать про постійні загрози мирному населенню по всій країні.

Також раніше повідомлялося, що Росія готує новий удар "Орешником" по Україні, із зазначенням орієнтовних дат і можливого масштабу атаки. Українські служби посилено моніторять ситуацію і мобілізують сили для захисту територій.

Як писав Главред, Росія продовжує завдавати масованих ударів по великих українських містах. Військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua припустив, що після атак на Дніпро та Київ російські війська можуть посилити обстріли Сум, Чернігова та Запоріжжя.

За його словами, Суми вже періодично зазнають атак, іноді під ударами опиняється і Чернігів. Він також вважає, що інтенсивність обстрілів Запоріжжя може зрости, особливо якщо російські війська не матимуть успіхів на Гуляйпільському напрямку.

Водночас експерт зазначив, що наразі Росія, ймовірно, не має достатньо ресурсів для проведення масштабних одночасних ударів по кількох великих містах.

"Російській Федерації не вистачає ресурсів для того, щоб одночасно наносити масовані удари по кількох містах. Бачите, вони вибирають", - підсумував він.

Про персону: Олег Синєгубов Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації. Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

