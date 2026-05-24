Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Путін тричі не зміг прокричати "ура": Кремль почав видаляти відео з конфузом

Руслана Заклінська
24 травня 2026, 23:30
google news Підпишіться
на нас в Google
Відео з публічним провалом Путіна екстрено видалили з сайту Кремля.
Путін тричі не зміг прокричати 'ура': Кремль почав видаляти відео з конфузом
Путін зганьбився перед своїми військовими / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

  • Путін не зміг чітко вигукнути "ура" перед військовими
  • Кремль оперативно почав видаляти відео
  • Інцидент викликав хвилю насмішок

Лідер РФ Володимир Путін під час заходу перед окупантами намагався вигукнути "ура", однак зробити це чітко й голосно йому не вдалося. Відповідне відео спершу було опубліковане на сайті Кремля, однак згодом його видалили, пише опозиційне видання Ateo.

Інцидент стався 22 травня під час зустрічі в Кремлі з відставними російськими військовими, які брали участь у війні проти України. Під час заходу Путін закликав присутніх вигукнути тричі "ура".

відео дня

Сам Путін спробував вигукнути "ура" спочатку сидячи, однак звук вийшов тихим і нечітким. Після цього він підвівся, намагаючись повторити вигук, але знову не зміг зробити це виразно.

На оприлюднених кадрах чути, що присутні військові фактично заглушили голос Путіна своїм колективним вигуком. Сам ролик спершу активно поширювали російські пропагандистські ЗМІ, однак після хвилі насмішок у мережі записи почали видаляти.

Путін тричі не зміг прокричати 'ура': Кремль почав видаляти відео з конфузом
Коментарі під відео з Путіним / Фото: скріншот

Якою була реакція на інцидент

Відео викликало жваву реакцію в соцмережах. Частина користувачів сприйняла ситуацію як курйоз, інші ж почали висловлювати припущення щодо можливих проблем зі здоров’ям російського лідера.

Путін тричі не зміг прокричати 'ура': Кремль почав видаляти відео з конфузом
Коментарі під відео з Путіним / Фото: скріншот

На ситуацію також відреагував президент України Володимир Зеленський. Коментуючи відео після чергової масованої атаки РФ по Україні, він заявив, що Путін "вже й слово "ура" не може нормально вимовити – шамкає", але при цьому продовжує обстріли українських міст та цивільної інфраструктури.

Навіщо Путіну діти від Кабаєвої - думка експертки

Раніше оперна співачка та колишня депутатка Держдуми РФ Марія Максакова заявила, що російський диктатор Володимир Путін нібито не планував офіційно одружуватися з гімнасткою Аліна Кабаєва. Спільні діти, за її словами, могли бути потрібні йому для використання біоматеріалів у межах експериментальної медицини.

За словами Максакової, Путін ніколи не цікавився сімейним життям або жінками, а його мотиви у стосунках із Кабаєвою могли бути "суто прагматичними". Вона припустила, що лідер РФ міг використовувати стовбурові клітини з пуповинної крові близьких родичів для підтримки здоров’я та "відтермінування старіння".

Дивна поведінка Путіна - новини з темою

Нагадаємо, під час одного з виступів минулого року російського диктатора Володимира Путіна користувачі мережі звернули увагу на його дивну поведінку та тремтіння рук. На відео також помітно, що Путін нервово стискав ручку та постійно змінював положення рук.

Також під час публічної зустрічі російського диктатора Володимир Путін із представниками бізнесу Путін зняв годинник і кілька хвилин розтирав зап’ясток та долоню. У мережі припустили, що рукостискання могло спричинити дискомфорт або біль.

Як повідомляв Главред, під час одного зі звернень поведінка Володимир Путін привернула увагу журналістів. У виданні Bild звернули увагу, що під час запису відео він майже не рухав руками та пальцями

Читайте також:

Про особу: Марія Максакова

Марія Петрівна Максакова-Ігенбергс (24 липня 1977, Мюнхен, ФРН) – російська та українська (з 2016 року) оперна співачка (мецо-сопрано), громадська діячка, колишня депутатка Держдуми РФ VI скликання від партії "Єдина Росія" (виключена 16 лютого 2017 року). З грудня 2016 року проживає в Україні. Засуджує російське вторгнення в Україну. У жовтні 2017 року в інтерв'ю журналісту Айдеру Муждабаєву вибачилася перед українцями і кримськими татарами за голосування Держдуми РФ за анексію Криму Росією і підкреслила, що в момент голосування була відсутня в парламенті і країні, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Росії Володимир Путін Путін новини Путін хворий
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Є загроза комбінованої атаки на Україну: монітори попереджають про небезпеку

Є загроза комбінованої атаки на Україну: монітори попереджають про небезпеку

22:46Війна
В Одесі вибухнуло авто з людьми: СБУ заявила про теракт

В Одесі вибухнуло авто з людьми: СБУ заявила про теракт

21:44Україна
Ракет було занадто багато: Флеш розкрив подробиці підступної атаки на Київ

Ракет було занадто багато: Флеш розкрив подробиці підступної атаки на Київ

21:07Війна
Реклама

Популярне

Більше
Перець миттєво піде в ріст: чим підживити після висадки в ґрунт

Перець миттєво піде в ріст: чим підживити після висадки в ґрунт

Усік переміг Верховена в 11 раунді нокаутом: хронологія бою

Усік переміг Верховена в 11 раунді нокаутом: хронологія бою

Вікна будуть блищати місяцями: що додати у воду для миття

Вікна будуть блищати місяцями: що додати у воду для миття

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика з собакою за 39 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика з собакою за 39 с

Китайський гороскоп на завтра, 25 травня: Щурам — тривога, Півням — пауза

Китайський гороскоп на завтра, 25 травня: Щурам — тривога, Півням — пауза

Останні новини

23:30

Путін тричі не зміг прокричати "ура": Кремль почав видаляти відео з конфузом

23:05

США та Китай вступають у фазу економічного розлучення: Кущ дав тривожний прогнозПогляд

22:46

Є загроза комбінованої атаки на Україну: монітори попереджають про небезпеку

21:44

В Одесі вибухнуло авто з людьми: СБУ заявила про теракт

21:07

Ракет було занадто багато: Флеш розкрив подробиці підступної атаки на Київ

Отримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна "витягують" тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляютьсяОтримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна «витягують» тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляються
20:31

Львівському блогеру заборонили в’їзд до Польщі на 5 років: з'явилася його реаціяВідео

19:41

Відома точна дата похолодання: коли різко впаде температура повітря

19:06

Український експерт у сфері готельного бізнесу впроваджує у США кризові методики для Airbnb та Booking.com

19:03

Як сказати українською "не заморачивайся" - правильний варіант знають не всіВідео

Реклама
18:21

5 речей, яких у охайних людей ніколи не буває у ваннійВідео

18:05

"Через впливових друзів": Соловій зізналася, від кого її врятував Вакарчук

17:52

Угорщина зробила несподівану заяву щодо нападу Росії на Київ

17:42

Макрон вперше з 2022 року подзвонив Лукашенку - про що говорили

17:31

Навіщо на рукавах піджака ґудзики: практична причина, яка прийшла від лікарів

17:08

Що носити в офіс влітку 2026: 5 трендових блуз і сорочок для ділових луківВідео

17:08

Аґрус зігнеться під вагою плодів: що потрібно підсипати під кущВідео

16:54

Температура впаде до +3: Україну накриє сильне похолодання

16:52

Цінни впали нижче 200 гривень: в Україні стрімко дешевшає популярна ягода

16:16

Гарантовано врятує цибулю від стрілкування: чим достатньо посипати міжряддя

16:11

Справа не в дефіциті фарби: чому в СРСР було так мало чорних автомобілів

Реклама
16:05

"Не може ходити": виснажена Онопко з'явилася у Каннах за допомогою росіянкиВідео

15:36

Під Москвою спалахнула масштабна пожежа: СБУ рознесла ключову нафтостанцію РФ

15:19

РФ атакує другу добу поспіль: в ДСНС показали наслідки удару по ПолтавщиніФото

15:17

Сковорідка знову стане як нова: як приготувати суміш, яка буквально "з’їсть" нагар

14:56

Любовний гороскоп з 25 по 31 травня: Овнам — пристрасть, а Тельцям — спокій

14:49

Результат бою Усік — Верховен хочуть скасувати: Олександр уже знайшов 2 нових суперниківВідео

14:16

"Сваримося": Гросу після пологів наважилася на одкровення про шлюб

13:53

Огірки почнуть давати величезний урожай: що слід зробити якомога швидше

13:47

Фінансовий гороскоп на тиждень: Левам — новий бюджет, Дівам — баланс у витратах

13:27

Розбите серце: Софія Ротару порушила мовчання після удару РФ по Києву

13:22

На радість українцям: що буде з курсом долара та євро до кінця травня

12:59

Потрібен лише один засіб: як почистити пральну машину від бруду

12:53

Таро-гороскоп на тиждень: Овнам - успіх у справах, а Козерогам - зайві тривоги

12:32

Китайський гороскоп на завтра, 25 травня: Щурам — тривога, Півням — пауза

12:26

Ніякі не "орел і решка": як правильно назвати сторони монети українською

12:03

"Усі об’єкти вражені": після удару Орешника у Білій Церкві горіли три гаражі

11:53

Майже 700 ворожих цілей: в ПС розповіли про особливість нічного обстрілу РФ

11:51

Гороскоп на тиждень: Овнам - успіх у роботі, а Тельцям - прибуток та підвищення

11:13

"Саня, не грайся": розкішна дружина Усика емоційно підтримала боксера під час боюВідео

10:44

Чому не можна розповідати сни до самого полудня - народні прикмети

Реклама
10:34

"Реально неадеквати": Зеленський прокоментував удар "Орєшніком" по Білій Церкві

10:32

Чи дійсно РФ вгатила "Орєшніком" по Білій Церкві: у Повітряних силах відповіли

10:18

Українські дрони потужно вдарили по російській нафтоперекачувальній станції

10:17

"Не пробачу цей крик дітей": українські зірки постраждали від атаки РФ на КиївВідео

09:53

Чи чекати стрибка курсу валют в червні: експерт розповів, що буде з доларом і євро

09:37

Ідеальна бюджетна закуска з кабачка: рецепт дуже простий і швидкий

09:27

Гороскоп на завтра, 25 травня: Стрільцям - образа, Левам - зміни

09:16

В Німеччині "перемалювали" карту України і поділили її на нові частини: чому та колиВідео

08:49

ЗСУ вдарили по об'єктах ворога на ТОТ: у Луганську масштабно палає нафтобазаВідео

08:37

РФ запустила "Орєшнік" по Київщині і вдарила по багатоповерхівці у ЧеркасахФото

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти