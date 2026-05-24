Путін тричі не зміг прокричати 'ура': Кремль почав видаляти відео з конфузом

Відео з публічним провалом Путіна екстрено видалили з сайту Кремля.

https://glavred.net/world/putin-trizhdy-ne-smog-prokrichat-ura-kreml-nachal-udalyat-video-s-konfuzom-10767461.html Посилання скопійоване

Путін зганьбився перед своїми військовими / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

Путін не зміг чітко вигукнути "ура" перед військовими

Кремль оперативно почав видаляти відео

Інцидент викликав хвилю насмішок

Лідер РФ Володимир Путін під час заходу перед окупантами намагався вигукнути "ура", однак зробити це чітко й голосно йому не вдалося. Відповідне відео спершу було опубліковане на сайті Кремля, однак згодом його видалили, пише опозиційне видання Ateo.

Інцидент стався 22 травня під час зустрічі в Кремлі з відставними російськими військовими, які брали участь у війні проти України. Під час заходу Путін закликав присутніх вигукнути тричі "ура".

відео дня

Сам Путін спробував вигукнути "ура" спочатку сидячи, однак звук вийшов тихим і нечітким. Після цього він підвівся, намагаючись повторити вигук, але знову не зміг зробити це виразно.

На оприлюднених кадрах чути, що присутні військові фактично заглушили голос Путіна своїм колективним вигуком. Сам ролик спершу активно поширювали російські пропагандистські ЗМІ, однак після хвилі насмішок у мережі записи почали видаляти.

Коментарі під відео з Путіним / Фото: скріншот

Якою була реакція на інцидент

Відео викликало жваву реакцію в соцмережах. Частина користувачів сприйняла ситуацію як курйоз, інші ж почали висловлювати припущення щодо можливих проблем зі здоров’ям російського лідера.

Коментарі під відео з Путіним / Фото: скріншот

На ситуацію також відреагував президент України Володимир Зеленський. Коментуючи відео після чергової масованої атаки РФ по Україні, він заявив, що Путін "вже й слово "ура" не може нормально вимовити – шамкає", але при цьому продовжує обстріли українських міст та цивільної інфраструктури.

Навіщо Путіну діти від Кабаєвої - думка експертки

Раніше оперна співачка та колишня депутатка Держдуми РФ Марія Максакова заявила, що російський диктатор Володимир Путін нібито не планував офіційно одружуватися з гімнасткою Аліна Кабаєва. Спільні діти, за її словами, могли бути потрібні йому для використання біоматеріалів у межах експериментальної медицини.

За словами Максакової, Путін ніколи не цікавився сімейним життям або жінками, а його мотиви у стосунках із Кабаєвою могли бути "суто прагматичними". Вона припустила, що лідер РФ міг використовувати стовбурові клітини з пуповинної крові близьких родичів для підтримки здоров’я та "відтермінування старіння".

Дивна поведінка Путіна - новини з темою

Нагадаємо, під час одного з виступів минулого року російського диктатора Володимира Путіна користувачі мережі звернули увагу на його дивну поведінку та тремтіння рук. На відео також помітно, що Путін нервово стискав ручку та постійно змінював положення рук.

Також під час публічної зустрічі російського диктатора Володимир Путін із представниками бізнесу Путін зняв годинник і кілька хвилин розтирав зап’ясток та долоню. У мережі припустили, що рукостискання могло спричинити дискомфорт або біль.

Як повідомляв Главред, під час одного зі звернень поведінка Володимир Путін привернула увагу журналістів. У виданні Bild звернули увагу, що під час запису відео він майже не рухав руками та пальцями

Читайте також:

Про особу: Марія Максакова Марія Петрівна Максакова-Ігенбергс (24 липня 1977, Мюнхен, ФРН) – російська та українська (з 2016 року) оперна співачка (мецо-сопрано), громадська діячка, колишня депутатка Держдуми РФ VI скликання від партії "Єдина Росія" (виключена 16 лютого 2017 року). З грудня 2016 року проживає в Україні. Засуджує російське вторгнення в Україну. У жовтні 2017 року в інтерв'ю журналісту Айдеру Муждабаєву вибачилася перед українцями і кримськими татарами за голосування Держдуми РФ за анексію Криму Росією і підкреслила, що в момент голосування була відсутня в парламенті і країні, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред