Глобальний дефіцит антибалістики: Зеленський зробив тривожну заяву

Україна працює над тим, щоб знайти необхідні варіанти.

Президент розповів про ситуацію з захистом України від атак РФ

Що сказав Зеленський:

Антибалістика сьогодні у дефіциті

Україна шукає шляхи отримання необхідної зброї

Київ сподівається на підтримку Вашингтона

Україна працює з партнерами над тим, щоб посилити систему ППО. Про це у вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, антибалістика зараз – це глобальний дефіцит через війну з Іраном. Але Україні треба шукати варіанти, тому переговори з партнерами тривають.

"Щодо захисту неба – ми говоримо з усіма партнерами щодо цього. На жаль, не було прогресу довгий час з Америкою щодо розширення виробництва антибалістики. Ми намагаємося прискорити цю роботу у Європі – по виробництву нашої власної антибалістики на континенті в достатньому обсязі", - додав глава держави.

Зеленський запевнив, що розмови з Америкою щодо їхніх можливостей підтримати Україну продовжаться, бо лідерство США дуже потрібне.

Україна почала по-новому боротися з повітряними цілями РФ

Главред писав, що за словами заступника командувача Повітряних сил Збройних сил України Павла Єлізарова, в Україні змінили концепцію ставлення до "Шахедів", які перелітають між областями.

Тепер є контроль: скільки зайшло, скільки вийшло дронів за межі області. Також радари вже стоять за певною логікою і переміщуються залежно від того, що було під час попереднього прильоту.

Нагадаємо, Главред писав, що Україна відчуває дефіцит ракет для комплексів ППО Patriot, які збивають балістичні ракети, і зараз усі зусилля керівництва держави спрямовані на поповнення запасів.

Нещодавно стало відомо, що на тлі масованих ворожих атак по Україні було прийнято рішення посилити систему ППО у двох великих містах - Одесі та Дніпрі.

Раніше розробник крилатої ракети "Фламінго" та дронів FP-1 і FP-2 компанія Fire Point повідомила про переговори з компаніями європейського ОПК щодо створення нової системи протиповітряної оборони та оголосила про плани перехопити першу балістичну ракету вже наприкінці 2027 року.

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

