Зеленський назвав депутатам терміни завершення гарячої фази війни - що відомо

Юрій Берендій
25 травня 2026, 20:56
Під час зустрічі з депутатами ключову увагу приділили термінам завершення гарячої фази війни, гарантіям безпеки та перспективам мирного процесу.
Зеленський назвав терміни завершення гарячої фази війни / Колаж: Главред, фото: УНІАН

  Гаряча фаза війни може завершитись до листопада
  Для припинення вогню потрібні гарантії безпеки

Гаряча фаза бойових дій у війні Росії проти України може завершитись вже до листопада 2026 року. Для цього Україна має отримати відповідні гарантії безпеки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із депутатами фракції "Слуга народу", якого цитує депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

"Левова частка часу була присвячена перспективі завершення гарячої фази війни. Президент зазначив, що до листопада розглядається можливість, за умови надання гарантій безпеки, завершити гарячу фазу. Зараз у нас є перевага на фронті, якою можна скористатись. Основна мета — не дати РФ можливість обманути і після короткої перерви розпочати нові бойові дії, новий наступ", - повідомила вона.

Допис Ольги Василевської-Смаглюк
Допис Ольги Василевської-Смаглюк / Скріншот

Народна депутатка повідомила, що Володимир Зеленський заявив про очікування від Європи визначення представника, який модеруватиме мирний процес від європейської сторони. Також, за її словами, найближчим часом Україна очікує прибуття делегації зі США.

Значну увагу під час обговорення приділили перспективам вступу України до ЄС. Президент наголосив, що Верховна Рада вже виконала всі необхідні умови для відкриття переговорних кластерів і до літа їх мають запустити. Водночас, за словами депутатки, формат асоційованого членства без права голосу та без повноцінних торговельно-економічних перспектив не сприйматиметься українцями як справедливий.

Також ішлося про голосування у парламенті. Була досягнута домовленість продемонструвати єдність навколо законопроєктів, пов’язаних із закупівлями та поштовими відправленнями, що передбачені Митним кодексом у межах домовленостей із місією МВФ. Водночас підтримки законопроєкту щодо SEPA поки що недостатньо, оскільки, за словами Василевської-Смаглюк, до президента належним чином не донесли важливість цього документа. Кадрові питання на зустрічі не порушувалися.

"Варто вкотре зазначити, що Президент дуже терпляче вислуховував запитання депутатів стосовно незадоволеності очільниками ОВА, мерами, проблем ВПО тощо, що загалом не є його пріоритетами зараз, під час війни", - зазначила Василевська-Смаглюк.

Депутатка також зазначила, що Зеленський наголосив на своїх зусиллях для недопущення переговорів щодо України без участі самої України, хоча визнав, що подібний формат усе ж існує. Окремо президент підкреслив важливість ролі парламенту в нинішній ситуації, зазначивши, що противник очікує внутрішньої дестабілізації Верховної Ради.

"Щодо наступу на північ України. Ці загрози розглядаються і не виключаються. Вживаються заходи щодо протидії цьому. Які саме, із зрозумілих причин, писати не буду", - підсумувала вона.

Проєкт мирного плану США з 20-ти пунктів / Інфографіка: Главред

Як може закінчитись війна

Як писав Главред, аналітики інвестиційного банку JPMorgan Chase вважають, що війна в Україні з найбільшою ймовірністю може завершитися за сценарієм, подібним до післявоєнних домовленостей між СРСР і Фінляндією після Другої світової.

Як повідомляє The Moscow Times, експерти банку прогнозують, що конфлікт зрештою буде врегульований шляхом переговорів, оскільки бойові дії дедалі більше заходять у позиційний глухий кут без суттєвих стратегічних проривів.

У разі такого компромісу Україна може погодитися на нейтральний статус і певні обмеження у сфері оборонного потенціалу. Водночас Росія подасть досягнуту домовленість як власний політичний успіх, попри те, що повної капітуляції України, на яку розраховували в Москві, не відбудеться.

Коли може закінчитись війна - які умови виставила РФ для миру

В ISW підкреслюють, що Путін не готовий завершити війну на умовах України, оскільки прагне зберегти контроль над Донбасом до кінця 2026 року. Військові втрати РФ значно перевищують здобутки, і частина кремлівської еліти визнає, що війна зайшла у глухий кут. Незважаючи на це, російський диктатор продовжує наполягати на своїй позиції.

Глава зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін повідомив, що поточна ситуація в Росії не дозволяє Кремлю вести переговори з позиції сили. Військові проблеми, економічний тиск і зростаючі втрати перебувають у центрі уваги російського керівництва, яке дедалі більше усвідомлює безперспективність своїх дій. Аналітики зазначають, що масштабні втрати живої сили уповільнюють будь-які наступальні операції на фронті.

Як раніше повідомляв Главред, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк припускає, що гаряча фаза війни може завершитися вже восени 2026 року за умови заморожування активних бойових дій і запуску мирних переговорів з міжнародним моніторингом. Це створить передумови для поступового відновлення миру і політичних процесів всередині України.

Про персону: Ольга Василевська-Смаглюк

Ольга Василевська-Смаглюк - українська журналістка, народна депутатка України IX скл. від партії "Слуга народу". Кандидатка у народні депутати від партії "Слуга народу" на парламентських виборах 2019 року (в. о. № 96), пише Вікіпедія.

Під час повномасштабного вторгнення організувала штаб для видачі людям гуманітарної допомоги, брала участь в організації евакуації населення, спільно з ГО "Добробат" організувала ремонт пошкоджених будинків на території Димерської, Бородянської, Іванківської громад Київщини, спільно з UNICEF UKRAINE відбудувала 10 укриттів в школах та садочках деокупованої Київщини, відновила амбулаторію в Загальцях, провела ремонт в Публічній бібліотеці Вишгорода та в Клавдіївській сільській бібліотеці

