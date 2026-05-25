"Живе з "туманами": Барських розніс Холоденко через "роман" з Бадоєвим

Христина Трохимчук
25 травня 2026, 17:59
Медійний психолог припустила, що між Аланом Бадоєвим і Максом Барських є щось більше, ніж просто співпраця.
Макс Барських відповів Наталії Холоденко
  Що Холоденко сказала про особисте життя Бадоєва та Барських
  Як відреагував співак

Деякий час тому психологиня Наталія Холоденко дала скандальне інтерв'ю Антону Тимошенку, в якому натякнула на роман між Аланом Бадоєвим і Максом Барських. Знаменитий співак не став мовчати і жорстко висловився про цю чутку в Instagram.

Обговорюючи піар-романи українських зірок, які приховують свою орієнтацію, Холоденко несподівано згадала Алана Бадоєва. Вона натякнула, що знаменитий режисер насправді живе з Максом Барських, хоча раніше був у шлюбі з Жанною Бадоєвою.

Макс Барських — стосунки з Аланом Бадоєвим
"А Бадоєв? Він живе все життя з "туманами". А ще двоє дітей", — висловилася Наталія.

Інформація про скандальне інтерв'ю дійшла і до самого Барських. Виконавець виклав скріншот з відео у свої соцмережі та різко висловився про особу Холоденко.

"Сподіваюся, нормальні люди не сприймають серйозно цю аферистку, недопсихологиню. Шо воно меле?", — запитав підписників Макс Барських.

Макс Барських — особисте життя

Максу Барських приписували юнацькі романи з Мішею Романовою та Світланою Лободою (яка, за недавнім зізнанням співака, колись "розбила йому серце"), а також чутки про зв'язки з Аланом Бадоєвим, які сам співак жорстко припиняє. Довгий час Макс залишався завидним холостяком і заявляв, що після минулих стосунків повністю занурився в роботу, але на початку 2026 року зізнався, що в його житті з'явилося нове кохання.

Раніше Главред повідомляв, що Наталка Денисенко вирішила розставити крапки над і в розмовах про можливе заручення та весілля з Юрієм Савранським, на які так чекають фанати. У свіжому інтерв'ю зірка відверто зізналася, чому зовсім не поспішає під вінець.

Також поки Потап і Настя Каменських видають чутки про своє розлучення за розігрів до возз'єднання групи, в мережі обговорюють справжні причини затишшя в їхньому шлюбі. Пліткарі стверджують, що пара давно не разом, а Настя відтягувала розлучення виключно через фінансові міркування.

Про особу: Макс Барських

Макс Барських — український співак, композитор і автор пісень.
У березні 2022 року у зв'язку з військовим вторгненням Росії в Україну скасував усі виступи в Росії та відмовився повертати гроші за продані квитки, пояснивши, що кошти будуть спрямовані на "благодійні цілі". Своєю наступною заявою музикант заборонив будь-яке використання своєї музики на території Росії.

