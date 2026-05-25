Пролунав постріл: чоловік наклав не себе руки у будівлі ТЦК, деталі інциденту

Чоловік зайшов до вбиральні, а потім там пролунав вибух.

Чоловік наклав не себе руки у будівлі ТЦК / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

У тернопільському ТЦК знайшли мертвим 46-річного чоловіка

Поліція розслідує справу як самогубство

Обставини інциденту встановлюються

У Тернополі правоохоронці розслідують смерть чоловіка, тіло якого знайшли у приміщенні одного з територіальних центрів комплектування. Про це повідомили у пресслужбі поліції Тернопільської області.

Відомо, що загиблим виявився 46-річний житель Тернополя. За інформацією слідства, 23 травня чоловіка доставили до ТЦК, щоб уточнити військово-облікові дані.

Чоловік перебував у приміщенні ТЦК та СП. Згодом зайшов до вбиральні, де, попередньо, здійснив самогубство за допомогою вогнепальної зброї.

"Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з додатковою відміткою до кваліфікації "самогубство". Поліцейські встановлюють обставини події", - йдеться у повідомленні.

Пізніше керівник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко опублікував відео з камер відеоспостереження у будівлі ТЦК.

На кадрах видно, як громадянин зайшов у приміщення, залишив пакет і відійшов до вбиральні. Через кілька хвилин там пролунав постріл.

"Під час огляду місця події слідчі вилучили речові докази. Одна з версій, яку перевіряють, - пістолет міг бути в наплічнику чоловіка. На момент огляду місця події у туалеті наплічник був відкритий, речі з нього – вийняті", - написав Зюбаненко.

Функції ТЦК можуть розділити

Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявляв, що у межах мобілізаційної реформи, яку готує Міністерство оборони, розглядається розділення функцій ТЦК.

За його словами, ТЦК можуть перейменувати на "Офіс резерву", а деякі його функції, зокрема перевірку документів та патрулювання, передати поліції.

Він наголосив, що жодна з цих пропозицій наразі не є остаточно затвердженою.

Як повідомляв Главред, у Києві між військовослужбовцем ТЦК та СП міста Києва та ветераном війни Артемом Морозом виникла конфліктна ситуація. Командування Сухопутних військ заявило, що представники ТЦК і СП Шевченківського району Києва, винні в інциденті, будуть переведені до бойових підрозділів.

9 травня група невідомих осіб намагалася проникнути до Хустського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Закарпатській області. Нападники ігнорували законні вимоги військових та намагалися силоміць прорватися на територію об’єкта.

30 квітня в місті Біла Церква Київської області пролунав вибух поблизу місцевого районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Місцевий мешканець кинув в напрямку будівлі гранату.

Про джерело: поліція Тернопільської області Головне управління Національної поліції України в Тернопільській області — територіальний орган виконавчої влади в Тернопільській області, входить у систему Міністерства внутрішніх справ України. Підпорядковується Національній поліції України. Основними завданнями відомства є забезпечення безпеки, прав і свобод громадян, припинення і розкриття злочинів, охорона громадського порядку, пише Вікіпедія.

