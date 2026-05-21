Удар по центру пілотів РФ: підірвано десятки "кадировців" разом із командиром

Олексій Тесля
21 травня 2026, 00:07
В результаті удару було знищено десятки росіян, а також виробничі та ремонтні приміщення.
Завдано удару по центру підготовки пілотів РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот

  • СБС і СБУ завдали удару по важливому об'єкту армії РФ
  • Знищено десятки росіян, а також виробничі та ремонтні приміщення

Оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем спільно з СБУ та у координації з Центром глибоких уражень СБС завдали удару по важливому об'єкту армії РФ.

В окупованому Сніжному Донецької області росіяни здійснювали підготовку пілотів, виробництво боєкомплектів та комплектуючих для БПЛА, повідомляють СБС.

В результаті удару були знищені виробничі та ремонтні приміщення, де перебували чотири бронеавтомобілі "Тигр", доставлені для ремонту.

Також ліквідовано начальника школи — російського підполковника з позивним "Бурий".

За попередніми даними, безповоротні втрати живої сили противника становлять не менше 65 осіб.

Крім особового складу та техніки, знищено боєкомплекти та комплектуючі для виробництва безпілотних систем.

Розвідка про пожежу на російському аеродромі

Поблизу Липецька на одному з російських військових аеродромів сталася пожежа, в результаті якої було знищено два бойові літаки — Су-30 і Су-27. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

За даними відомства, до інциденту могли бути причетні підпільні групи, що діють всередині Росії. Підготовка операції, як стверджується, зайняла близько двох тижнів: за цей час вдалося проникнути на об'єкт, обійти систему охорони та вивести з ладу бойову авіацію прямо в ангарах.

Як писав Главред, Україна провела унікальну спецоперацію в тилу Росії, вразивши стратегічно важливі об'єкти ворога на чотирьох аеродромах - "Біла", "Дягілево", "Оленя" та "Іваново".

Раніше повідомлялося, що ЗСУ збили ворожий Су-34. Су-34 здійснював терористичні атаки на місто Запоріжжя, застосовуючи керовані авіабомби

Раніше повідомлялося, що вартість авіаційної техніки, ураженої під час спецоперації Служби безпеки України під назвою "Павутина", перевищує 7 мільярдів доларів США. Загальні втрати російської авіації в результаті удару становлять 41 одиницю.

Про джерело: СБУ

Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

