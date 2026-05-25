Українців чекає обвал цін на популярні продукти: що здешевшає і коли

Юрій Берендій
25 травня 2026, 21:38
Економіст Олег Пендзин заявив, що подальша динаміка цін на овочі в Україні залежатиме від погодних умов, які визначатимуть темпи дозрівання врожаю.
Як зміниться вартість борщового набору в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • У червні овочі та "борщовий набір" можуть подешевшати
  • Зниження цін та врожайність прямо залежать від погоди
  • Тепла і дощова погода прискорить появу дешевих овочів

З настанням літа варто очікувати здешевлення "борщового набору", огірків та помідорів. Водночас динаміка вартості напряму залежить від погодних умов, які визначають темпи дозрівання та обсяги врожаю. Про це в інтерв’ю Главреду розповів економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

"Це неможливо передбачити, оскільки ми не можемо передбачити, якою буде погода протягом літа: якими будуть температури, чи йтимуть дощі, чи настане посуха", - вказав він.

Пендзин зазначив, що ситуація з цінами на овочі безпосередньо залежить від погодних умов: чим вони сприятливіші, тим швидше достигає врожай. Відповідно, зі збільшенням пропозиції на ринку ціни знижуватимуться. Водночас точно спрогнозувати це наразі неможливо.

За його словами, якщо збережеться тепла погода з дощами, як зараз, овочі з відкритого ґрунту, зокрема й молода картопля, з’являться на ринку значно швидше.

"Це призведе до стрімкого зниження цін у червні", - підсумував він.

В Україні різко впали ціни на популярні овочі: молода картопля, морква та цвітна капуста подешевшали найбільше за тиждень, повідомляють експерти зниження цін на овочі та фрукти за тиждень. Подорожчання деяких продуктів восени експерти пов’язують зі скороченням посівних площ і зростанням витрат виробництва. Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка прогнозує суттєве подорожчання овочів восени.

Різкий ціновий поворот торкнувся молодої капусти, яка подешевшала в середньому на 18% через надлишок продукції, повідомляють аналітики тенденція зниження цін на білоголову капусту нового врожаю. Перший віцепрезидент Торгово-промислової палати Михайло Непран запевнив, що ситуація з урожаєм контролюється і дефіциту продуктів очікувати не варто. Ціни на торішню капусту навпаки продовжують зростати, що пов’язують зі стабільним попитом.

Як раніше повідомляв Главред, в Києві різко подорожчала українська полуниця – її ціна зросла майже на 33% за день. Закарпатська ягода, хоч і залишилася найдешевшою серед вітчизняної, додала в ціні близько 27%. Аналітик Максим Гопка пояснює це можливим дефіцитом через погодні ризики та зниження врожаю кісточкових культур навесні.

Про персону: Олег Пендзин

Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

