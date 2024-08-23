УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Потужний удар по порту "Кавказ": у ВМС розкрили деталі знищення порома РФ

Олексій Тесля
23 серпня 2024, 09:57
247
Пором "Конро Трейдер" був одним із найважливіших ланцюгів російської військової логістики.
Конро Трейдер
У ЗСУ розповіли деталі знищення порома Конро Трейдер / Колаж: Главред, Фото: defence-ua.com, Pixabay

У Військово-морських силах ЗСУ офіційно підтвердили знищення російського порома "Конро Трейдер" у порту "Кавказ" Краснодарського краю РФ.

Про подробиці удару по російських окупантах в ефірі Радіо Свобода сказав речник ВМС Дмитро Плетенчук.

Він пояснив, що знищений пором "Конро Трейдер" є одним із найважливіших ланцюгів російської військової логістики для забезпечення окупаційних сил.

відео дня

"Насамперед паливно-мастильними матеріалами, але крім того він перевозив звісно й озброєння", - зазначив представник ВМС.

Чим саме вдарили по Конро Трейдеру спікер ВМС не уточнив.

Що відомо про Дмитра Плетенчука?

Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024).

З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім".

У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

Унаслідок удару по порту "Кавказ" на дно пішов єдиний пором, який функціонував між РФ та окупованим містом Керч. Зазначається, що Військово-морські милі ЗСУ нібито вдарили українською ракетою "Нептун" по порому з паливом.

Нагадаємо, 22 серпня жителі Севастополя почули сильні вибухи в районі порту Кавказ Краснодарського краю РФ. Повідомлялося, що після вибухів у районі порту здійнявся величезний стовп вогню і диму.

Раніше адмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері заявив, що поромні переправи будуть важливою ціллю для ударів ЗСУ під час деокупації півострова.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Чорне море ВМС України війна Росії та України
Реклама

Головне за день

"Влаштують змову проти Путіна": у правлячій верхівці РФ зріє невдоволення диктатором – Ейдман

"Влаштують змову проти Путіна": у правлячій верхівці РФ зріє невдоволення диктатором – Ейдман

11:17 Світ
"Верхівка прибере Путіна": Ейдман розкрив сценарій розколу "еліт" в Росії

"Верхівка прибере Путіна": Ейдман розкрив сценарій розколу "еліт" в Росії

10:59 Світ
Атаки на аеродроми та НПЗ: у Зеленського назвали мету ударів по території Росії

Атаки на аеродроми та НПЗ: у Зеленського назвали мету ударів по території Росії

10:58 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Дуже цікавий об'єкт : еколог помітив дивне явище після підриву Каховської ГЕС 32543

"Дуже цікавий об'єкт": еколог помітив дивне явище після підриву Каховської ГЕС

Росіяни міняють поведінку : офіцер ЗСУ пояснив відступи на Покровському напрямку 31550

"Росіяни міняють поведінку": офіцер ЗСУ пояснив відступи на Покровському напрямку

В Україну йде чергова хвиля спеки та грозові дощі: коли очікувати похолодання 7497

В Україну йде чергова хвиля спеки та грозові дощі: коли очікувати похолодання

Полетить одразу 100 ракет: названо дату можливого російського обстрілу України 5688

Полетить одразу 100 ракет: названо дату можливого російського обстрілу України

Останні новини

11:26

Зміна Підозри Коломойському: БЕБ раптово зменшило суму збитків на 1,3 мільярди грн

11:17

"Влаштують змову проти Путіна": у правлячій верхівці РФ зріє невдоволення диктатором – Ейдман

11:15

Крістіна Орбакайте публічно показала своє ставлення до Алли Пугачової - деталі

10:59

"Верхівка прибере Путіна": Ейдман розкрив сценарій розколу "еліт" в Росії

10:58

Атаки на аеродроми та НПЗ: у Зеленського назвали мету ударів по території Росії

У верхівці Росії зріє змова проти Путіна, мобілізація може зруйнувати його режим - ЕйдманУ верхівці Росії зріє змова проти Путіна, мобілізація може зруйнувати його режим - Ейдман
10:57

ДіКапріо та Лів Тайлер: хто з голлівудських зірок має українське коріння

10:35

Гороскоп на завтра 24 серпня: Козерогам - повний релакс, Тельцям - виснажливий день

10:29

РФ масово перекидає війська на Курщину: в ISW розкрили критичні ділянки фронту

10:27

Китайський гороскоп на завтра 24 серпня: Мавпам - проблема і небезпека, Щурам - сварки

Реклама
09:58

Обговорять із Зеленським війну і співпрацю: в Україну вперше в історії прибув прем'єр ІндіїВідео

09:57

Потужний удар по порту "Кавказ": у ВМС розкрили деталі знищення порома РФ

09:35

Кинула чоловіка і втекла з колишнім: путіністи Лазарєв і Кудрявцева попалися в номері готелю

09:23

Камала Гарріс видала важливу заяву про підтримку України: яку обіцянку дала політик

08:57

ЗСУ можуть взяти під контроль Курську АЕС: генерал розкрив несподіваний сценарій

08:56

Церковне свято 24 серпня: що категорично заборонено робити у цей день

08:22

"Я жива людина": що сталося між Ольгою Сумською та її молодшою донькою

08:10

Великий інформаційний провал Азербайджану в УкраїніПогляд

07:59

Загроза для двох обласних центрів України: в The Economist дізналися нові цілі РФ

07:52

ЗСУ відступили з позицій під Покровськом: в ISW розкрили серйозну ситуацію на фронті

07:06

Зайняли нові населені пункти: у ЗСУ успіх у Курській області – ISW

Реклама
06:20

Привітання з Днем Прапора України - красиві картинки і слова

06:16

ЗСУ пішли вперед на Луганщині: "покришили" сотні росіян і захопили позиції РФ

06:10

Курськ і провал гри ПутінаПогляд

05:50

В Україні температура зростає вдвічі швидше ніж у Європі: науковці пояснили

05:00

"Архип від Ніколаєва": син путіністки Наташі Корольової став копією Ігоря Ніколаєва

04:12

Троянди в саду можуть загинути: що потрібно зробити з рослинами "якнайшвидше"

03:37

Прийдуть нацисти та сатаністи: як на Курщині влада лякає громадян українцями

03:30

Якою має бути температура в морозилці: нюанс, який збереже продукти

03:00

Посадити Путіна за стіл переговорів: Київ обіграв РФ боями на Курщині - експерт

02:52

2,6 млн кв км: росЗМІ панікують що зона ураження українськими БпЛА зросла

02:36

Як почистити комір куртки: дієва порада за копійки

02:13

Ракети для HIMARS та інше: що увійшло до нового пакету допомоги від США Україні

02:00

Зірка фільмів Тарантіно звинувачений у домашньому насильстві - подробиці

01:36

Прикордонники слідкують за білорусами: у ДПСУ повідомили про ситуацію на кордоні

01:30

ЗСУ замикають кільце: у Курській області росіян беруть в оточення – експерт РФ

00:28

Філігранна робота: Цаплієнко показав, як ЗСУ із Мі-8 знищили ворожий дронВідео

22 серпня, четвер
23:56

Ще одна перемога після ОІ: Магучіх здобула перемогу в Діамантовій лізі

23:51

Вибух був потужний: чим могли вдарити по російському порту "Кавказ"

23:23

Над німецькою АЕС літають "Орлани": ймовірно, запустили російські шпигуни - ЗМІ

23:20

Що потрібно зробити, щоб у погребі було сухо: пліснява і волога зникне назавжди

Реклама
23:11

США дозволяють застосовувати свою зброю для ударів по Курщині - Пентагон

22:48

Росіянам начхати на своїх: РФ не запрошувала гуманітарний коридор з Курщини

22:39

Путін назвав втрату частини Курської області "ситуацією", в "ефір" пустили бомбардування Курська

22:30

"Є результат": у ЗСУ розказали подробиці потужного контрнаступу на ХарківщиніВідео

22:12

Більше не викидайте: рецепт консервованих зелених помідорів без стерилізаціїВідео

22:06

ЗСУ вдарили американськими бомбами по опорному пункту РФ на КурщиніВідео

21:46

Наречений Ярослави Магучіх зізнався, чому не одружується зі спортсменкою

21:31

Тисячі "двохсотих": генерал США розповів, скільки бійців втратила РФ на Курщині

21:29

"Це дуже ефективно": Зеленський розповів, що допоможе закінчити війну в Україні

21:23

"Путіну буде ще гірше": Подоляк сказав, до чого Україна примушує РФ

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
Тисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогнозСША обговорюють з Україною цілі операції на Курщині
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження дочкиЗ днем народження синаЗ днем нарождення жінціЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти