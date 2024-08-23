Потужний удар по порту "Кавказ": у ВМС розкрили деталі знищення порома РФ

Пором "Конро Трейдер" був одним із найважливіших ланцюгів російської військової логістики.

https://glavred.net/ukraine/moshchnyy-udar-po-portu-kavkaz-v-vms-raskryli-detali-unichtozheniya-paroma-rf-10590905.html Посилання скопійоване

У ЗСУ розповіли деталі знищення порома Конро Трейдер / Колаж: Главред, Фото: defence-ua.com, Pixabay

У Військово-морських силах ЗСУ офіційно підтвердили знищення російського порома "Конро Трейдер" у порту "Кавказ" Краснодарського краю РФ.

Про подробиці удару по російських окупантах в ефірі Радіо Свобода сказав речник ВМС Дмитро Плетенчук.

Він пояснив, що знищений пором "Конро Трейдер" є одним із найважливіших ланцюгів російської військової логістики для забезпечення окупаційних сил.

відео дня

"Насамперед паливно-мастильними матеріалами, але крім того він перевозив звісно й озброєння", - зазначив представник ВМС.

Чим саме вдарили по Конро Трейдеру спікер ВМС не уточнив.

Що відомо про Дмитра Плетенчука? Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024). З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім". У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

Унаслідок удару по порту "Кавказ" на дно пішов єдиний пором, який функціонував між РФ та окупованим містом Керч. Зазначається, що Військово-морські милі ЗСУ нібито вдарили українською ракетою "Нептун" по порому з паливом.

Нагадаємо, 22 серпня жителі Севастополя почули сильні вибухи в районі порту Кавказ Краснодарського краю РФ. Повідомлялося, що після вибухів у районі порту здійнявся величезний стовп вогню і диму.

Раніше адмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері заявив, що поромні переправи будуть важливою ціллю для ударів ЗСУ під час деокупації півострова.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред