Вибух був потужний: чим могли вдарити по російському порту "Кавказ"

У російському порту "Кавказ" пролунав потужний вибух, після якого в небо піднявся дуже густий чорний дим. Як виявилось, внаслідок вибуху був знищений російський пором "Конро Трейдер". Українська правда з посиланням на джерела у командування Сил оборони України назвала зброю, якою могли вдарити по порту РФ.
Зазначається, що Військово-морські мили ЗСУ нібито вдарили українською ракетою "Нептун" по порому з паливом.
Водночас OSINT-аналітики зазначають, що "Конро Трейдер" було єдиним великим поромом, який функціонував між Росією та окупованим містом Керч.
Атака на порт Кавказ – останні новини
Увечері 22 серпня мешканці Севастополя почули сильні вибухи в районі порту Кавказ Краснодарського краю РФ. Повідомлялося, що після вибухів у районі порту піднявся величезний стовп вогню та диму.
Порт Кавказ складається з залізничної станції та невеликого порту на косі Чушка у Керченській протоці. На території об'єкта є також автомобільний пором, який незаконно з'єднує Краснодарський край та Крим.
Згодом стало відомо, що атакований у порту "Кавказ" пором із паливом затонув. Російський пором боровся за "живучість" близько години, потім пішов на дно.
Нещодавно адмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері заявив, що поромні переправи будуть важливою ціллю для ударів ЗСУ під час деокупації півострова.
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