Димом затягнуло все навколо: у порту "Кавказ" підірвано російський пором

На російському поромі на момент вибуху вже були паливні цистерни.

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У російському порту "Кавказ" підірвали пором / Колаж: Главред, фото: Кримський вітер

Російські окупанти увімкнули повітряну тривогу в Севастополі та перекрили Керченський міст. Місцеві жителі побачили величезний стовп диму. У Мережі вже розлетілися фото і відео.

"Кримський вітер" повідомляє про те, що дим тягнувся з боку Кубані. Пізніше стало відомо про те, що вибух стався на Таманському півострові в районі порту "Кавказ".

Незабаром з'ясувалося, що по порту "Кавказ" було завдано ракетного удару. Унаслідок цього було підірвано залізничний пором "Акватрейдер" із паливними цистернами.

відео дня

"Пором із цистернами горить не просто сильно, а дуже сильно", - йдеться в повідомленні.

Дивіться відео з пожежею в порту "Кавказ":

У російському порту "Кавказ" підірвали пором / фото: скріншот

Атаки ЗСУ на Крим Від початку повномасштабного вторгнення Росії, Україна почала бити по військових об'єктах ворога як і безпосередньо на території РФ, так і на тимчасово окупованих територіях. Крим не став винятком. Ще в липні 2022 року на півострові зафіксували атаку БпЛА на штаб Чорноморського флоту ВМФ Росії в Севастополі. Станом на зараз українські сили під час атак на Крим знищили вже кілька баз, суден, систем ППО та інших стратегічно важливих об'єктів окупантів.

Вибухи в Криму - останні новини

Нагадаємо, в ніч на 16 серпня, в Криму також було гучно. Росіяни заявляли про атаку безпілотників на Севастополь, Керч і Чорноморське. За попередніми даними представника Української добровольчої армії "Південь" Сергія Братчука, уражено поромну переправу в порту Керчі та катер у Чорноморському.

Також неспокійно було в ніч на 9 серпня. У Севастополі та Чорноморському прогриміли сильні вибухи. Окупанти стверджували, що в Севастополі тричі відбивали атаки ракет "Нептун", БПЛА і морських дронів.

Я повідомляв Главред, у ніч із 8 на 9 серпня поблизу населеного пункту Чорноморське в окупованому Криму воїни ГУР знищили російський катер проєкту КС 701 типу "Тунець". Його ліквідували за допомогою ударного морського дрона MAGURA V5.

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