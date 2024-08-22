Димом затягнуло все навколо: у порту "Кавказ" підірвано російський пором

Російські окупанти увімкнули повітряну тривогу в Севастополі та перекрили Керченський міст. Місцеві жителі побачили величезний стовп диму. У Мережі вже розлетілися фото і відео.
"Кримський вітер" повідомляє про те, що дим тягнувся з боку Кубані. Пізніше стало відомо про те, що вибух стався на Таманському півострові в районі порту "Кавказ".
Незабаром з'ясувалося, що по порту "Кавказ" було завдано ракетного удару. Унаслідок цього було підірвано залізничний пором "Акватрейдер" із паливними цистернами.
"Пором із цистернами горить не просто сильно, а дуже сильно", - йдеться в повідомленні.
Дивіться відео з пожежею в порту "Кавказ":
Атаки ЗСУ на Крим
Від початку повномасштабного вторгнення Росії, Україна почала бити по військових об'єктах ворога як і безпосередньо на території РФ, так і на тимчасово окупованих територіях. Крим не став винятком. Ще в липні 2022 року на півострові зафіксували атаку БпЛА на штаб Чорноморського флоту ВМФ Росії в Севастополі.
Станом на зараз українські сили під час атак на Крим знищили вже кілька баз, суден, систем ППО та інших стратегічно важливих об'єктів окупантів.
Вибухи в Криму - останні новини
Нагадаємо, в ніч на 16 серпня, в Криму також було гучно. Росіяни заявляли про атаку безпілотників на Севастополь, Керч і Чорноморське. За попередніми даними представника Української добровольчої армії "Південь" Сергія Братчука, уражено поромну переправу в порту Керчі та катер у Чорноморському.
Також неспокійно було в ніч на 9 серпня. У Севастополі та Чорноморському прогриміли сильні вибухи. Окупанти стверджували, що в Севастополі тричі відбивали атаки ракет "Нептун", БПЛА і морських дронів.
Я повідомляв Главред, у ніч із 8 на 9 серпня поблизу населеного пункту Чорноморське в окупованому Криму воїни ГУР знищили російський катер проєкту КС 701 типу "Тунець". Його ліквідували за допомогою ударного морського дрона MAGURA V5.
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