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Адмірал ВМС США: є одна менш очевидна ціль для удару ЗСУ в Криму

Яна Ставська
19 серпня 2024, 19:02
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Українська армія вже має необхідну зброю для ураження цих обʼєктів, зауважив американський адмірал у відставці.
Адмірал ВМС США: є одна менш очевидна ціль для удару ЗСУ в Криму
ЗСУ готуються до звільнення Криму / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, Вікіпедія

У Збройних сил України в Криму є кілька цілей, по яких важливо завдати удару, вважає адмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері. Ідеться, зокрема, про Керченський міст.

В інтервʼю Голосу Америки він зауважив, що Кримський міст має стратегічне значення і тактичну цінність, через нього проходить частина логістики ворога.

Однак є ще один менш очевидний обʼєкт для атаки.

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"Я скажу, що є також поромна переправа, яка настільки ж важлива чи навіть ще важливіша для логістики. Тому, з моєї точки зору, вони повинні вразити обидві цілі", - вважає Монтгомері.

Він наголосив, що поромна переправа - це законна військова ціль.

"І оскільки у них (українців) є зброя, потрібна, щоб завдати удари, їм, мабуть, варто це розглянути. Але також їм варто зважити й те, де ще вони можуть використати цю зброю, тому що (в України) є обмежена кількість далекобійних ракет ATACAMS або інших систем", - зазначив адмірал.

Проте він припустив, що до атаки можна залучити і морські дрони.

"Але вибити матеріально-технічний потенціал Росії в Криму важливо для майбутнього контрнаступу, щоб відбити Крим, якщо це відбуватиметься", - підсумував Монтгомері.

Що таке Голос Америки?

Голос Америки - американська телерадіоорганізація зі штаб-квартирою у Вашингтоні (США), що веде мовлення 47 мовами, маючи щотижневу аудиторію у 278 мільйонів людей. В основному в ефір виходять новини, інформаційні та культурні програми. Деякі іноземні слухачі вважають, що "Голос Америки" є найкращим джерелом інформації, тоді як інші вважають її формою пропаганди й рупором уряду США, пише Вікіпедія.

Вибухи в Криму - останні новини

Як писав Главред, у п'ятницю, 16 серпня, в тимчасово окупованому Криму пролунала серія потужних вибухів. Гучно було у Керчі, де розташований Кримський міст.

До цього стало відомо, що Сили оборони України завдали потужного удару по "центру прийняття рішень" РФ в тимчасово окупованому Криму. Після удару по штабу Чорноморського флоту у 2023 році, росіяни прийняли рішення перенести частину органів управління до Новоросійська.

Експерти переконані, що операція в Кринках Херсонської області, яка розпочалася в жовтні 2023-го, могла б стати ключовою в цій війні. Втім, наприкінці червня 2024-го ЗСУ відійшли з селища.

Тоді як зараз повернення Кримського півострова є складним завданням. Насамперед Україні для цього потрібна економічна успішність, переконаний політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

Тим не менше керівник ГУР Кирило Буданов переконаний, що звільнити Крим буде значно простіше, ніж відвоювати Донбас, завдяки стратегічним особливостям півострова.

Адмірал ВМС США: є одна менш очевидна ціль для удару ЗСУ в Криму
Кримський міст - характеристики / Інфографіка: Главред

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