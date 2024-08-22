"Є результат": у ЗСУ розказали подробиці потужного контрнаступу на Харківщині

Контрнаступ українських захисників на Харківщині не пов'язаний з наступом на Курськ.

https://glavred.net/ukraine/est-rezultat-v-vsu-rasskazali-podrobnosti-moshchnogo-kontrnastupleniya-na-harkovshchine-10590830.html Посилання скопійоване

У ЗСУ розказали подробиці контрнаступу на Харківщині / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Українські військові пішли у потужний контрнаступ на Харківщині. Водночас цей наступ не пов'язаний з наступом ЗСУ на Курськ. Про це заявив заступник командира 3-ї Штурмової бригади Максим Жорін в ефірі проекту "Тема з Мосейчук".

Українські військові просуваються в смузі відповідальності Третьої штурмової бригади в напрямку Борової. Водночас у росіян залишаються ще багато резервів, які РФ не відтягнула для захисту Курської області.

"Вони успішні, вони вже відбуваються майже тиждень. Ми про них абсолютно свідомо не звітували для того, щоб закріпити результат. На сьогодні цей результат є ... З нашого напрямку ворожі сили не були відтягнуті. І сили, які стояли навпроти, і їх резерви залишилися на місці. Навіть ми думали, що резервних сил у ворога буде трохи менше, але їх досить багато. І ворог собі може дозволяти просто "пачками" по 100 людей відправляти", - сказав Жорін. відео дня

Він пообіцяв вже найближчими днями оприлюднити деталі операції та статистику втрат ворога.

Дивіться відео про контрнаступ ЗСУ на Харківщині:

Українські військові підуть в контрнаступ на Харківщині / фото: скріншот

Хто такий Максим Жорін Заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), майор ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

Контрнаступ ЗСУ в Харківській області - останні новини

22 серпня стало відомо про те, що штурмовики пішли в атаку на Харківщині. У Мережі з'явилось відео, на якому зафіксовано перші кадри з наступу, який проходить "у повному розпалі". При цьому діями українських сил керують командири, які бачать ситуацію на полі бою завдяки дронам.

Згодом стало відомо, що українські військові вже просунулись на 2 кілометри. В 3 ОШБр відзначили, що не зважаючи на перевагу росіян в живій силі, українські військові змогли пробити оборону ворога і закріпитись на зайнятих позиціях.

"Головна задача операції була збити наступальний потенціал 20 армії РФ. На дану хвилину цю задачу виконано", — командир бригади полковник Андрій Білецький.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред