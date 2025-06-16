Потужним ударом HIMARS на сході знищено і поранено десятки росіян – ЗМІ

Удар по окупантах стався поруч із покинутою АЗС у Макіївці.

https://glavred.net/ukraine/moshchnym-udarom-himars-na-vostoke-unichtozheny-i-raneny-desyatki-rossiyan-smi-10673771.html Посилання скопійоване

Знищено колону армії РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот

Що відомо:

Ударом ЗСУ 8 військовослужбовців РФ ліквідовано, а ще 12 постраждали

ЗСУ вдарили з РСЗВ HIMARS по автоколоні РФ

Вісім військовослужбовців РФ ліквідовано, а ще 12 постраждали внаслідок удару HIMARS по автоколоні ЗС РФ у захопленій Макіївці Донецької області.

Як повідомляє Astra з посиланням на джерела, 13 червня ЗСУ вдарили з РСЗВ HIMARS по автоколоні російських військових у Макіївці.

відео дня

Уточнюється, що удар по окупантах стався поруч із занедбаною АЗС на вулиці Автотранспортна.

За даними джерел, у результаті ліквідовано вісім російських військовослужбовців. Ще 12 постраждали. Більшість із них належать до військової частини 71443.

/ Інфографіка: Главред

Стверджується, що внаслідок удару також нібито є двоє загиблих серед цивільного населення.

Крім того, знищено автобус ПАЗ, що належить МО РФ, пошкоджено ще три автобуси, військові КАМАЗ і Урал.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше, як писав Главред, у Силах оборони Півдня повідомили, що російські окупаційні війська активізувалися на Придніпровському напрямку. Ворог проводить перегрупування і розвідувальні заходи. Мета - захопити острівну зону Дніпра.

Як повідомляв Главред, у Дніпропетровській області через загрозу російського наступу і постійні обстріли оголосили обов'язкову евакуацію з 7 сіл прифронтової зони Синельниківського району.

Крім того, російські війська продовжують наступ у напрямку Дніпропетровщини, використовуючи значну перевагу в живій силі. Про це в інтерв'ю ТСН повідомив командир батальйону безпілотних комплексів "Булава" 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців.

Більше новин:

Що відомо про HIMARS HIMARS – американська високомобільна реактивна система залпового вогню, призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам і засобам підтримки. Максимальна дальність системи залежить від використовуваного озброєння й складає 499 км ракетами PrSM. Підготовка до стрільби триває 1 хвилину завдяки тому, що стандартні реактивні снаряди постачаються в пускову установку одразу зарядженими у спеціальних пеналах, що містять 6 снарядів класу MLRS, 2 балістичні ракети PrSM або 1 ракету ATACMS, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред