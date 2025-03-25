Вертольоти РФ підірвали касетними HIMARS: Forbes про деталі ракетного удару ЗСУ

За 37 місяців боїв росіяни втратили близько 120 вертольотів - понад три на місяць.

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Знищено вертольоти РФ Ка-52 / УНІАН, mil.ru

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Удар по вертольотах РФ у Бєлгородській області координувався ГУР

Чотири ракети М30 вразили вертольоти РФ

Удар по військових вертольотах РФ у Бєлгородській області є частиною ширшої кампанії ЗСУ в цьому регіоні РФ.

"Але це також помста. Рік тому, у березні 2024 року, російська артилерія розбила три українських штурмових гелікоптери Мі-8 або Мі-17 на землі в Новопавлівці, за 56 км на захід від тодішньої лінії фронту за руїнами Авдіївки", - ідеться в матеріалі Forbes.

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Уточнюється, що торік російський касетний боєприпас вибухнув над вертольотами 12-ї бригади, пошкодивши щонайменше два з них і, очевидно, вбивши двох льотчиків: Ярослава Каву й Андрія Бакуна, а один вертоліт ЗСУ встиг полетіти.

"За 37 місяців боїв росіяни втратили близько 120 вертольотів: менше чотирьох на місяць. Понеділковий удар дорівнює втратам за місяць", - ідеться в матеріалі.

Деталі удару по вертольотах РФ

Уточнюється, що удар по вертольотах РФ у Бєлгородській області координувався з Головного управління розвідки МО, де українські розвідники спостерігали за допомогою одного безпілотника, як росіяни посадили в Бєлгородській області чотири гелікоптери - два транспортні Мі-8 і два бойові гелікоптери Ка-52.

Підкреслюється, що удар було завдано за допомогою колісної пускової установки високомобільної артилерійської ракетної системи української армії HIMARS.

"Чотири ракети М30, кожна з яких містила 180 тис. вольфрамових осколків, впали з відстані 92 км. Усі чотири вертольоти вибухнули", - написало видання.

/ Інфографіка: Главред

Операція в Бєлгородській області - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що українські сили успішно просуваються в Бєлгородській області. Армія України атакує в районах Демидівки, Графівки та Прилісся.

Нагадаємо, голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, коментуючи заяви РФ про наступ на Бєлгородщину, заявив так: "Самі придумали, самі перемогли, так часто буває з росіянами".

Крім того, Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що Сили оборони України успішно вразили радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу С-400 у Бєлгородській області країни-агресора Росії.

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