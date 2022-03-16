Потужні вибухи у Києві: окупанти обстріляли столицю, уламки влучили у житловий будинок

У Києві вранці 16 березня пролунала серія вибухів / Фото Reuters

Рано вранці в середу, 16 березня, в Києві пролунали кілька потужних вибухів. За словами жителів міста, їх було щонайменше чотири. Вибухи було чутно в декількох районах міста.

Вибухи в Києві на правому березі прогриміли після того, як було оголошено про відбій повітряної тривоги. Про відбій оголосили о 5:41, але вже приблизно о 6:12 пролунали вибухи. Після цього в столиці знову зазвучала сирена.

Де конкретно звучали вибухи і чи є які-небудь пошкодження - поки що не повідомляється.

За даними ЗМІ, уламки ворожого снаряда потрапили до 12-поверхового житлового будинку в Києві. Крім того, пошкоджено сусідню 9-поверхівку. Наразі рятувальники борються з вогнем та проводять евакуацію людей.

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У ДСНС уточнили, що внаслідок обстрілу постраждали два будинки у Шевченківському районі столиці. У дванадцятиповерхівці впав дах, дев'ятиповерхівку зачепило уламками ракет.

Наразі постраждали двоє людей. Про загиблих поки що не повідомляється.

Імовірно, ракети, що летіли за призначенням, збила українська ППО, а уламки впали на житлові будинки.

Вибухи в Києві 15 березня

Близько п'ятої ранку у вівторок, 15 березня, в Києві прогриміли потужні вибухи, їх було чутно в декількох районах міста. Пізніше з'явилася інформація, що в столиці горить житловий будинок - окупанти вдарили ракетою по мирних жителях.

Пізніше в Київській держадміністрації уточнили, що внаслідок обстрілів столиці пошкоджено три багатоповерхівки у двох районах Києва, будинок у приватному секторі та станція метро Лук'янівська.

У ДСНС уточнили, що в Києві стався ракетний обстріл. Боєприпаси потрапили в житлові багатоквартирні будинки у Святошинському районі столиці. На місці події виявлено тіла двох загиблих, 35 громадян врятовані.

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