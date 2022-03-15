Окупанти вдарили ракетами по трьох районах Києва: постраждало метро, багатоповерхівки й приватний будинок

Ракетні удари були нанесені по Осокорках, Подільському та Святошинському районах Києва рано вранці у вівторок, 15 березня. Врятовано одну людину.
У вівторок, 15 березня, окупанти завдали ракетних ударів по Києву. Боєприпаси потрапили до житлових будинків у трьох районах столиці - на Осокорках, у Подільському та Святошинському районах. Також пошкоджена станція метро.
Як повідомили в пресслужба ДСНС, в Подільському районі Києва внаслідок попадання боєприпасу в десятиповерховий житловий будинок сталося загоряння з першого по п'ятий поверх.
О 06:46 пожежу було локалізовано, а о 06: 51 - ліквідовано.
Врятовано одну людину, її госпіталізували до лікарні.
В районі Осокорків внаслідок ракетного обстрілу сталося потрапляння боєприпасів в двоповерховий приватний житловий будинок з подальшим загорянням.
О 05:57 загоряння було локалізовано на площі 10 м кв., а о 06:40 – ліквідовано. Жертв і постраждалих немає.
У Київській держадміністрації уточнили, що внаслідок обстрілів пошкоджено три багатоповерхівки, будинок у приватному секторі та станцію метро Лук'янівська.
"Пошкоджено два житлових будинки 9 та 16 поверхів у Святошинському районі, 10-поверховий житловий будинок у Подільському районі, будинок у приватному секторі Дарницького району. Пошкоджено наземну частину станції метро Лук'янівська. Лінія метрополітену працює", - йдеться у повідомленні.
На місцях вибухів працюють пожежники, медики та інші служби. За попередньою інформацією, загиблих немає. Інформація про постраждалих буде пізніше. Проводиться евакуація.
Як повідомляв Главред, близько п'ятої ранку у вівторок, 15 березня, в Києві прогриміли потужні вибухи, їх було чутно в декількох районах міста. Пізніше з'явилася інформація, що в столиці горить житловий будинок - окупанти вдарили ракетою по мирних жителях.
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