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Вночі у Харкові прогримів потужний вибух

16 березня 2022, 04:37

У Харкові йдуть бої. За даними нардепа Олексія Гончаренка, відомо про два потужні ракетні удари. Інші деталі інциденту поки не повідомляються.

У Харкові вночі пролунав вибух
У Харкові вночі пролунав вибух / скріншот

У середу, 16 березня, близько другої години ночі в Харкові прогримів потужний вибух. Його було чутно у всіх районах міста. В цей час в місті та області була оголошена повітряна тривога.

"Кореспонденти Суспільного повідомляють про потужний вибух у Харкові, який пролунав під час повітряної тривоги – відлуння було чутно у всіх районах міста", – йдеться у повідомленні в Telegram.

Народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram додав, що в Харкові йдуть бої.

"Харків, потужний вибух, в місті постійно йдуть міські бої. Повідомляється ще про два потужні ракетні удари", - написав політик.

Інші деталі інциденту поки невідомі.

Зазначимо, що вночі повітряну тривогу оголосили в багатьох українських містах-Києві, Харкові, Тернополі, Рівному, Хмельницькому, Ізюмі, Білій Церкві, Кременчуці, Нікополі, Миколаєві, Лубнах, на Волині.

Як повідомляв Главред, російські військові збільшуватимуть кількість обстрілів України крилатими ракетам. Такий невтішний прогноз озвучив радник керівника офісу президента України Олексій Арестович під час телемарафону 15 березня.

За його словами, у Росії залишається "дуже потужний запас ракет".

"Вони будуть бити до кінця конфлікту, і це може збільшуватися. До цього потрібно бути готовими. Ще по містах битимуть, по Києву. Коли не вдається на суші та у повітрі, будуть намагатися ракетні удари влаштовувати", - повідомив Арестович.

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