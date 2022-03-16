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Вторгнення Росії захлинається, за два тижні настане кульмінаційна точка - The Daily Mail

16 березня 2022, 06:50

Просування російської армії в Україні вже зупинилося, оскільки Москві не вистачає живої сили. При цьому методи ведення війни РФ стають більш жорстокими.

російські військові у Волновасі 11.03.2022
Окупанти намагатимуться утримати територію, яку вони вже захопили / Фото Reuters

Російська армія, яку Володимир Путін кинув на захоплення України, зможе підтримувати повну боєздатність ще всього 10-14 днів. Після цього окупанти намагатимуться утримати територію, яку вони вже захопили.

Такий прогноз озвучили напередодні високопоставлені джерела з Міністерства оборони Великої Британії, повідомляє видання The Daily Mail.

Українська армія змушує російських військових "бути в русі". Через два тижні окупанти можуть дійти до "кульмінаційної точки", після чого "сила опору України повинна стати більшою, ніж сила атаки Росії".

Просування російської армії в Україні вже зупинилося, оскільки Москві не вистачає живої сили, зазначає автор статті.

При цьому в міру того, як вторгнення Росії гальмується, її методи стають все більш жорстокими – міста все частіше потрапляють під безладний ракетний обстріл.

Близькі союзники Путіна вже змушені публічно визнати: в Україні все йде не за планом, російське вторгнення захлинається.

Начальник Національної гвардії Росії Віктор Золотов визнав 15 березня, що "не все йде так швидко, як хотілося б". Однак, підкреслив він, Росія доб'ється перемоги "крок за кроком".

читайте такожВійна в Україні входить в найнебезпечнішу фазу: Волкер назвав причинуЯк повідомляв Главред, російські військові збільшуватимуть кількість обстрілів України крилатими ракетам. Такий невтішний прогноз озвучив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович під час телемарафону 15 березня.

За його словами, у Росії залишається "дуже потужний запас ракет".

"Вони будуть бити до кінця конфлікту, і це може збільшуватися. До цього потрібно бути готовими. Ще по містах битимуть, по Києву. Коли не вдається на суші та в повітрі, будуть намагатися ракетні удари влаштовувати", - повідомив Арестович.

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