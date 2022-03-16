Плани Кремля захопити Київ "не реалізуються ніколи" - Кличко

Окупанти не зможуть захопити Київ, впевнений мер Кличко / Фото Reuters

Російські окупанти ніколи не зможуть захопити Київ. У цьому впевнений мер столиці України Віталій Кличко.

"На сьогоднішній день можу сказати чітко: плани росіян взяти Київ не реалізуються. Ніколи! Якщо вони в крайньому випадку і зможуть взяти якісь споруди, людей вони не візьмуть. Київ - це не лише будівлі, побудовані тут, це в першу чергу люди", - сказав Кличко в ефірі телеканалу Настоящее время.

За його словами, обстрілами загарбники намагаються посіяти паніку в місті, але ефект виходить зворотний.

Мер Києва також додав, що "всі добірні війська були кинуто на Київ".

"Але ми нікуди не поїдемо, ми будемо охороняти наше місто, і плани росіян взяти місто малоймовірні. Будинки ми відбудуємо, головне - врятувати людей", - сказав Кличко.

Як повідомляв Главред, з вечора вівторка в Києві запроваджено комендантську годину, що триватиме понад добу - з 20.00 15 березня і до 7.00 17 березня.

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Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що оточити і захопити Київ неможливо, адже під столицею діє велике угруповання Збройних сил України.

"Можу запевнити жителів Києва, в якому перебуваю я сам і мої родичі: Київ оточити неможливо, взяти його неможливо, про це можна не хвилюватися. Під Києвом діє досить велике угруповання наших військ, яке знищує противника", - сказав Арестович.

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