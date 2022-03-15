УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Потужний вибух і пожежа у Києві: окупанти запустили ракету в житловий будинок

15 березня 2022, 06:02

15 березня в Києві прогримів потужний вибух, який було чутно в декількох районах міста. Пізніше з'явилася інформація, що в столиці горить житловий будинок.

пожежа в Києві
Пожежа в Києві вранці 15 березня / Фото соцмереж

Близько п'ятої ранку у вівторок, 15 березня, в Києві прогримів потужний вибух, який було чутно в декількох районах міста. Пізніше з'явилася інформація, що в столиці горить житловий будинок – окупанти вдарили ракетою по мирних жителях.

Рятувальники ДСНС вже виїхали на місце пригоди. Інформації про жертви і постраждалих поки немає.

За попередніми даними, ракетний удар по Києву було завдано з території Білорусії, із міста Мозир.

Як повідомляв Главред, у Ворзелі Київської області російські окупанти розстріляли фізика-експериментатора, заступника директора Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України Василя Кладько.

Інші новини:

viber
новини Києва війна в Україні ракета вторгнення Росії війна Росії та України
Реклама
Популярне
Коли закінчиться війна в Україні: астролог назвала точну датуКоли закінчиться війна в Україні: астролог назвала точну дату "Звідти ніхто не повертається": окупанти скаржаться на колосальні втрати в Маріуполі"Звідти ніхто не повертається": окупанти скаржаться на колосальні втрати в Маріуполі Коли і чим закінчиться війна в Україні: карпатська мольфарка розповіла про похмуре майбутнє ПутінаКоли і чим закінчиться війна в Україні: карпатська мольфарка розповіла про похмуре майбутнє Путіна Коли закінчиться війна в Україні та яке майбутнє чекає на Путіна - прогноз астрологаКоли закінчиться війна в Україні та яке майбутнє чекає на Путіна - прогноз астролога Прикмети на 14 березня: що не можна робити і як уберегти сім'ю від бідиПрикмети на 14 березня: що не можна робити і як уберегти сім'ю від біди

Останні новини

06:02

Потужний вибух і пожежа у Києві: окупанти запустили ракету в житловий будинок

05:43

Генсек ООН Гутерріш допустив можливість ядерної війни

05:08

Росія попросила Китай допомогти продуктами харчування для своїх військових в Україні - CNN

04:36

Зеленський розповів, як просуваються переговори про завершення війни в УкраїніВідео

03:53

Лунали вибухи: в Харкові спалахнула пожежа біля центрального ринку

Реклама
03:23

США впроваджують жорсткі санкції щодо 11 представників оборонного сектора РФ

03:15

Зеленський висловився щодо сміливого вчинку співробітниці Першого каналу

02:54

У Волновасі рашисти заради розваги стріляли по домівкахВідео

02:23

Заради чого вам гинути в Україні?: Зеленський звернувся до російських солдатВідео

01:51

Зеленський потролив армію РФ: стала постачальником техніки для ЗСУВідео

01:25

Велика російська військова колона застрягла на шляху до Києва - Пентагон

00:58

Байден пообіцяв зброю для захисту від РФ і покликав українських біженців до СШАВідео

00:51

Стрес і втома: скільки розчинної і заварної кави можна випивати на добуВідео

00:51

Прикмети на 15 березня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:45

РФ провалила вторгнення: в Bellingcat розповіли про паніку в Кремлі та варіант для ПутінаВідео

00:45

У Генштабі розповіли, яка інформація в Мережі допомагає ворогові коригувати вогонь

00:32

Ірина Білик напророчила швидку і болісну смерть рашистамВідео

00:24

Увірветься спека: Україну чекає різке потепління

00:11

Під Києвом російські окупанти розстріляли відомого українського вченогоВідео

14 березня, понеділок
23:58

Військовий експерт розповів, чому війська Путіна не зможуть штурмом взяти КиївВідео

Реклама
23:55

З'ясувалося, де зараз перебуває викрадений мер Мелітополя

23:53

"Україна може пережити росіян": генерал США розповів, коли у РФ закінчаться резервиВідео

23:40

Чи натисне Путін свою ядерну кнопку - відповідь жорсткого критика російського диктатораВідео

23:34

Зірка серіалу Кадетство публічно підтримав військову агресію Росії проти України

23:31

Ембарго і блокування судів: у США анонсували нові санкції проти РФВідео

23:24

"Країну чекає ріст злочинності, сплеск алкоголізму і наркоманії": що буде з Росією до кінця рокуВідео

23:23

Зеленський просить Раду продовжити воєнний стан

23:08

Коли закінчиться війна: Арестович дав прогноз і розповів про мирну угодуВідео

23:08

Ворог нещадно продовжує обстрілювати Харків із Іскандерів

23:00

"Росія не зупиниться на війні з Україною": пропагандист Соловйов в істериці погрожує ЄвропіВідео

22:43

"Сльози течуть рікою": Настя Каменських змусила плакати всю Україну через пісню про війнуВідео

22:29

"Є прогрес": Ердоган погодив з Шольцем мирні ініціативи щодо України

22:24

Чому Росія може перейти до позиційної війниПогляд

22:18

ЗСУ розбомбили командний пункт окупантів: до рук потрапив поіменний список ворогаФотоВідео

22:16

Антивоєнний бунт на росТБ: що відомо про Марину ОвсянніковуВідео

21:38

"Відповідальність за війну лежить на Путіні": у РФ зірвали ефір Першого каналуВідео

21:36

Росія відкрито анонсувала нові удари по УкраїніВідео

21:16

США про військове посилення РФ: Китай готовий допомогти, але відмовиться від планівВідео

21:08

Війна в Україні: полковник оцінив шанси ЗСУ у перемозі над окупантомВідео

20:50

"Гаряча фаза війни ще попереду": військовий експерт передбачив терміни закінчення війни в УкраїніВідео

Реклама
20:28

Виїзд за кордон чоловіків призовного віку: трьом категоріям дозволили залишати УкраїнуВідео

20:28

Послав орків за кораблем РФ: на Чернігівщині мисливець підірвав себе разом з окупантамиВідео

20:28

Коли закінчиться війна і що зупинить Путіна – полковник запасу Жданов

19:59

Гірничозбагачувальні комбінати Кривого Рогу продовжують працювати під час війни

19:58

Вантаж 200 для Башкирії: ЗСУ ліквідували комбрига окупантів РФ

19:53

Приносять щастя і достаток: які продукти залучають гроші та благополуччяВідео

19:42

Російські терористи розстріляли машини з дітьми на Харківщині: свідчення очевидцяВідео

19:41

"Метінвест" доправив транспорт, паливо і продукти постраждалим від агресії РФ

19:37

Розстріляв впритул: у Маріуполі БТР ЗСУ поодинці знищив танк і БМП РФВідео

19:19

У Запоріжжі облаштують місця для 5,5 тисяч біженців з "гарячих точок" України

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти