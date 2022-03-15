Потужний вибух і пожежа у Києві: окупанти запустили ракету в житловий будинок

15 березня в Києві прогримів потужний вибух, який було чутно в декількох районах міста. Пізніше з'явилася інформація, що в столиці горить житловий будинок.
Близько п'ятої ранку у вівторок, 15 березня, в Києві прогримів потужний вибух, який було чутно в декількох районах міста. Пізніше з'явилася інформація, що в столиці горить житловий будинок – окупанти вдарили ракетою по мирних жителях.
Рятувальники ДСНС вже виїхали на місце пригоди. Інформації про жертви і постраждалих поки немає.
За попередніми даними, ракетний удар по Києву було завдано з території Білорусії, із міста Мозир.
Як повідомляв Главред, у Ворзелі Київської області російські окупанти розстріляли фізика-експериментатора, заступника директора Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України Василя Кладько.
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Автор: Анна Багренко