Потужний вибух і пожежа у Києві: окупанти запустили ракету в житловий будинок

Пожежа в Києві вранці 15 березня / Фото соцмереж

Близько п'ятої ранку у вівторок, 15 березня, в Києві прогримів потужний вибух, який було чутно в декількох районах міста. Пізніше з'явилася інформація, що в столиці горить житловий будинок – окупанти вдарили ракетою по мирних жителях.

Рятувальники ДСНС вже виїхали на місце пригоди. Інформації про жертви і постраждалих поки немає.

За попередніми даними, ракетний удар по Києву було завдано з території Білорусії, із міста Мозир.

Як повідомляв Главред, у Ворзелі Київської області російські окупанти розстріляли фізика-експериментатора, заступника директора Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України Василя Кладько.

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