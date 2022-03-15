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Ракетний удар по багатоповерхівках на Святошині в Києві: дві людини загинули, 35 врятовано

15 березня 2022, 09:06

Внасдідок попадання боєприпасу в шістнадцятиповерховий житловий будинок сталися значні руйнування будівлі з подальшим загорянням з 1 по 16 поверхи.

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Окупанти обстріляли житлові будинки в Києві / Фото ДСНС

Вранці у вівторок, 15 березня, в Києві стався ракетний обстріл. Боєприпаси потрапили в житлові багатоквартирні будинки в Святошинському районі столиці.

Як повідомили в пресслужбі ДСНС, в результаті попадання боєприпасу в дев'ятиповерховий житловий будинок, сталося незначне пошкодження будинку з подальшими незначними локальними загоряннями на поверхах. О 05:36 загоряння були локалізовані. Від ДСНС залучилися 10 осіб та 5 од.техніки.

Також у Святошинському районі внаслідок попадання боєприпасу в шістнадцятиповерховий житловий будинок сталися значні руйнування будівлі з подальшим загорянням з 1 по 16 поверхи.

На місці події виявлені тіла двох загиблих, 35 громадян врятовано. Від ДСНС залучено 52 чол. особового складу та 14 од. техніки.

Як повідомляв Главред, близько п'ятої ранку у вівторок, 15 березня, в Києві прогриміли потужні вибухи, їх було чутно в декількох районах міста. Пізніше з'явилася інформація, що в столиці горить житловий будинок - окупанти вдарили ракетою по мирних жителях.

Пізніше в Київській держадміністрації уточнили, що внаслідок обстрілів столиці пошкоджено три багатоповерхівки, будинок у приватному секторі та станція метро Лук'янівська.

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