Ракетний удар по багатоповерхівках на Святошині в Києві: дві людини загинули, 35 врятовано

Внасдідок попадання боєприпасу в шістнадцятиповерховий житловий будинок сталися значні руйнування будівлі з подальшим загорянням з 1 по 16 поверхи.
Вранці у вівторок, 15 березня, в Києві стався ракетний обстріл. Боєприпаси потрапили в житлові багатоквартирні будинки в Святошинському районі столиці.
Як повідомили в пресслужбі ДСНС, в результаті попадання боєприпасу в дев'ятиповерховий житловий будинок, сталося незначне пошкодження будинку з подальшими незначними локальними загоряннями на поверхах. О 05:36 загоряння були локалізовані. Від ДСНС залучилися 10 осіб та 5 од.техніки.
Також у Святошинському районі внаслідок попадання боєприпасу в шістнадцятиповерховий житловий будинок сталися значні руйнування будівлі з подальшим загорянням з 1 по 16 поверхи.
На місці події виявлені тіла двох загиблих, 35 громадян врятовано. Від ДСНС залучено 52 чол. особового складу та 14 од. техніки.вдарили ракетою по мирних жителях.
Пізніше в Київській держадміністрації уточнили, що внаслідок обстрілів столиці пошкоджено три багатоповерхівки, будинок у приватному секторі та станція метро Лук'янівська.
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