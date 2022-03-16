Війна в Україні входить в найнебезпечнішу фазу: Волкер назвав причину

Курт Волкер / Reuters

Війна в Україні 2022 входить в найнебезпечнішу фазу. Про це йдеться в колонці колишнього спецпредставника Державного департаменту США з питань України Курта Волкера на УНІАН.

За його словами, президент Росії Володимир Путін знає, що програє війну в Україні. Він подвоює агресивні дії навіть тоді, коли його стратегічна позиція стає слабшою.

Волкер зазначив, що для стримування господаря Кремля Захід повинен проявити силу і дати можливість громадянам України битися і виживати, поки не видихнеться ворожий наступ.

"...Путін знає, що програє, і подвоює агресивні дії, навіть коли його стратегічна позиція слабшає. Це означає, що зараз ми вступаємо в найнебезпечнішу фазу нещасливої путінської кампанії. США та Захід повинні обережно керувати цією ситуацією...", - вважає Волкер.

Як повідомляв Главред, російські військові збільшуватимуть кількість обстрілів України крилатими ракетам. Такий невтішний прогноз озвучив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович під час телемарафону 15 березня.

За його словами, у Росії залишається "дуже потужний запас ракет".

"Вони битимуть до кінця конфлікту, і це може збільшуватися. До цього потрібно бути готовими. Ще по містах битимуть, по Києву. Коли не вдається на суші та в повітрі, будуть намагатися ракетні удари влаштовувати", - повідомив Арестович.

Інші новини: