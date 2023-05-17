УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Моральний компас вказав мені, що робити": у Бахмуті в бою загинув американський екссержант

Дмитро Відоменко
17 травня 2023, 11:51 оновлено 17 травня, 12:57
61
Побратими Ніколаса Мейєра припустили, що він загинув або при обваленні будівлі, або був убитий вогнем артилерії російських окупантів.
Микола Меймер, Свічка
У Бахмуті загинув доброволець ЗСУ Ніколас Меймер / колаж Главред фото соцмережі

В ході жорстоких боїв у Бахмуті загинув американський доброволець - відставний сержант спецназу армії США 45-річний Ніколас Меймер. Про це повідомляє ВВС.

Як казав в коментарі порталу CNN підполковник у відставці Перрі Блекберн (засновник некомерційної волонтерської організації AFGFree, яка працює в Україні), його співробітники впізнали Меймера.

За його словами, той перебував у будівлі, яка потрапила під Російський обстріл. Його побратими припускали, що він загинув або при обваленні, або був убитий вогнем артилерії російських окупантів.

відео дня

Меймер після відставки з лав американської армії жив у штаті Айдахо, але наприкінці 2021 року він переїхав викладати англійську мову до Іспанії. Але після початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну ветеран зізнавався друзям, що зрозумів – його моральний обов'язок − допомогти українцям.

Микола Меймер, Свічка

Меймер провів останній рік свого життя в Україні, навчаючи добровольців для ЗСУ.

"Я думаю, що це одна з найбільш явних несправедливих агресій в новітній історії. Всім очевидно, що це невиправдане вторгнення. Так що я відчував, що мій моральний компас просто вказав мені, що робити", − говорив він в інтерв'ю американській пресі.

Нагадаємо, раніше Главред повідомляв про те, на війні в Україні загинув житель Хмельницької області Василь Шаблій. Героя провели в останню дорогу в селі Нестерівці.

Військовослужбовець бригади "Едельвейс" загинув у боях за Бахмут на наступний день після свого 46-го дня народження 16 лютого.

Крім того, в боях за Україну загинув український спортсмен - володар Кубка світу з кікбоксингу WAKO Олег Рисак. Захисник України загинув 24 жовтня - в день свого народження. Олегу виповнилося всього лише 25 років.

Вас можуть зацікавити такі новини:

ЗСУ доброволец Бахмут війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Ніч збитих Кинджалів: система Patriot знищувала ракети окупантів автоматично - Ігнат

Ніч збитих Кинджалів: система Patriot знищувала ракети окупантів автоматично - Ігнат

12:53 Україна
Росія програє і втягує Білорусь у війну, Лукашенко затіяв гру, щоб уникнути цього – генерал Маломуж

Росія програє і втягує Білорусь у війну, Лукашенко затіяв гру, щоб уникнути цього – генерал Маломуж

12:02 Ексклюзиви
СБУ знайшла усіх блогерів, які зняли роботу ППО: "світить" до 8 років в'язниці

СБУ знайшла усіх блогерів, які зняли роботу ППО: "світить" до 8 років в'язниці

11:55 Україна
Всі головні новини

Останні новини

13:07

"Намагався зробити легкий жарт": Потап розкрив значення скандальних рядків пісні "Волонтер"

12:53

Ніч збитих Кинджалів: система Patriot знищувала ракети окупантів автоматично - Ігнат

12:31

Чи можна ламати бузок: розвінчано популярний міф

12:20

Лише генії вирішать головоломку: потрібно знайти весільне запрошення за 87 секунд

12:02

Росія програє і втягує Білорусь у війну, Лукашенко затіяв гру, щоб уникнути цього – генерал МаломужЕксклюзив

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

11:55

СБУ знайшла усіх блогерів, які зняли роботу ППО: "світить" до 8 років в'язниціФотоВідео

11:51

"Вони почали готуватись до війни з 2007": у проєкті "Рік.За кадром" покажуть повне інтерв’ю БудановаВідео

11:51

"Моральний компас вказав мені, що робити": у Бахмуті в бою загинув американський екссержант

11:49

Гороскоп на завтра 18 травня 2023: Рибам - підвищення, Стрільцям - пригніченняВідео

Реклама
11:37

Британія дасть Україні дрони з ударом на 200 км: експерт розповів, як вони допоможуть бити окупантівВідео

11:28

Ні для чого не рано і ніколи не пізно: 5 зірок, які стали відомими після 40 років

10:49

"Відповість за усі звірства": у США підтримали резолюцію про спецтрибунал для Росії

10:30

Юпітер у Тельці 2023: трьом знакам Зодіаку дуже круто пощаститьВідео

10:29

У Києві поліція відібрала у Віктора Павліка скандальну спецперепустку, якою той хвалився з дружиноюВідео

10:23

Україна поступово рухається до перемоги, війну треба завершити у 2023 році – БудановВідео

09:48

Буданов пояснив, які бої між ЗСУ та окупантами зруйнували плани Кремля

09:41

Ігнат розкрив деталі, чому ЗРК Patriot неможливо знищити "Кинджалом"Відео

09:08

Український пілот встановив рекорд Повітряних сил: льотчик здійснив 300 бойових вильотівВідео

08:56

Експерт пояснив, як "бавовна" на окупованих територіях вплине на контрнаступ ЗСУ

08:54

Дмитро Медведєв пішов у святковий запойПогляд

Реклама
08:50

Гороскоп на сьогодні 17 травня 2023: Стрільцям - напруга у стосунках, Тельцям - погана новинаВідео

08:47

У Британії Ріші Сунака просять визнати Китай загрозою нацбезпеці

08:20

Конашенков йде на герояПогляд

08:14

"Все відбудеться дуже швидко": Кулеба заявив, що багато країн готові надати Україні авіаціюВідео

08:01

Чому у спеку треба пити гарячий чай: 3 вагомі причини

07:56

Новонароджена дівчинка залишилася без тата: у боях за Україну загинув захисник з Львівщини

07:24

У Путіна проблеми з наркотиками, йому загрожує ліквідація - БудановВідео

07:16

РФ відновила масштабні повітряні атаки на Україну, щоб відтермінувати контрнаступ ЗСУ - CNN

06:40

РФ атакувала Україну ракетами, вибухи пролунали в Миколаєві: що відомоФото

06:20

Влада Путіна, як шагренева шкіра, все сильніше і сильніше стискаєтьсяПогляд

04:30

Гороскоп на червень 2023: на Водоліїв чекає ідеальний час для кохання, романів і побаченьВідео

04:00

РФ готує нові ракетні удари по Києву: ексспівробітник Бундесверу назвав цілі

03:30

Кремль зрадіє: у МЗС відреагували на авіасполучення між Грузією та Росією

02:45

Експерт спрогнозував, чи будуть ЗСУ бити по РФ ракетами Storm ShadowВідео

02:05

Більше - не означає добре: що станеться з організмом, якщо пити багато води

01:35

Страву доведеться вилити: скільки лаврового листа потрібно класти в суп

01:02

Дружина Віктора Павліка виправдалася за "задоволення не для всіх" за спецперепусткою

00:51

Що ніколи не можна робити 17 травня, щоб не обрізати своє багатство: прикметиВідео

16 травня, вівторок
23:47

Знищений чи ні: США офіційно відреагували на інформацію про пошкодження PatriotВідео

23:06

Катрін Деньов прочитала вірш Лесі Українки на Каннському кінофестивалі

Реклама
22:57

ЗСУ вже використовують далекобійні ракети Storm Shadow - CNNВідео

22:44

Охлобистін назвав "справжню" причину виїзду Пугачової з Росії

22:37

Благодійний фонд молодіжної ініціативи "Надія" та фонд Hope UA придбали для передової сучасний гастроскопВідео новости компании

22:31

Верховний суд припинив повноваження Князєва, йому одразу повідомили про підозруФотоВідео

22:10

Володимир Остапчук розповів, чим його полонила юна дружина

22:08

"Я передам тіло": Пригожин раптово заявив про "співпрацю" з Будановим

22:03

Божевілля Брітні: шість шокуючих фактів з життя співачкиВідео

21:06

Росію чекають нові неприємності: вперше за 17 років збирається саміт Ради Європи через УкраїнуВідео

20:52

Віктор Павлік з дружиною потрапили в скандал через спецперепустку для "обраних"Відео

20:49

Допомогу грошима від ООН зможе отримати нова категорія українців: кому пощастилоВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Синоптик
Погода на вихідніПрогноз погодиПогода веснаМагнітна буря
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти