"Моральний компас вказав мені, що робити": у Бахмуті в бою загинув американський екссержант

Побратими Ніколаса Мейєра припустили, що він загинув або при обваленні будівлі, або був убитий вогнем артилерії російських окупантів.

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У Бахмуті загинув доброволець ЗСУ Ніколас Меймер / колаж Главред фото соцмережі

В ході жорстоких боїв у Бахмуті загинув американський доброволець - відставний сержант спецназу армії США 45-річний Ніколас Меймер. Про це повідомляє ВВС.

Як казав в коментарі порталу CNN підполковник у відставці Перрі Блекберн (засновник некомерційної волонтерської організації AFGFree, яка працює в Україні), його співробітники впізнали Меймера.

За його словами, той перебував у будівлі, яка потрапила під Російський обстріл. Його побратими припускали, що він загинув або при обваленні, або був убитий вогнем артилерії російських окупантів.

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Меймер після відставки з лав американської армії жив у штаті Айдахо, але наприкінці 2021 року він переїхав викладати англійську мову до Іспанії. Але після початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну ветеран зізнавався друзям, що зрозумів – його моральний обов'язок − допомогти українцям.

Меймер провів останній рік свого життя в Україні, навчаючи добровольців для ЗСУ.

"Я думаю, що це одна з найбільш явних несправедливих агресій в новітній історії. Всім очевидно, що це невиправдане вторгнення. Так що я відчував, що мій моральний компас просто вказав мені, що робити", − говорив він в інтерв'ю американській пресі.

Нагадаємо, раніше Главред повідомляв про те, на війні в Україні загинув житель Хмельницької області Василь Шаблій. Героя провели в останню дорогу в селі Нестерівці.

Військовослужбовець бригади "Едельвейс" загинув у боях за Бахмут на наступний день після свого 46-го дня народження 16 лютого.

Крім того, в боях за Україну загинув український спортсмен - володар Кубка світу з кікбоксингу WAKO Олег Рисак. Захисник України загинув 24 жовтня - в день свого народження. Олегу виповнилося всього лише 25 років.

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