УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Оцифровано мільйони запитів: у Міноборони заявили про новий етап мобілізації

Олексій Тесля
13 квітня 2024, 18:41
Електронна система "Оберіг" інтегрована з багатьма державними ресурсами.
Оцифровано мільйони запитів: у Міноборони заявили про новий етап мобілізації
В Україні ухвалено закон про мобілізацію / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк заявив про те, що вже оцифровані дані про чоловіків призовного віку, які можуть підлягати мобілізації в усіх 24 регіонах України та Києві.

Міноборони перезапустило електронну систему "Оберіг", яка забезпечує цифрове ведення даних на всіх етапах мобілізаційної кампанії для кожного окремого суб'єкта, розповів він під час виступу на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад.

Уточнюється, що ця система інтегрована з Державною податковою службою, Міністерством юстиції, Державною прикордонною службою, Міністерством освіти, Державною міграційною службою та судовою адміністрацією.

відео дня

Уже зроблено 23 мільйони запитів на оновлення даних громадян, при цьому більшість регіонів успішно налагодили процес введення даних щодо статусу проходження ВВК.

"Однак, щоб забезпечити ще більшу ефективність і прозорість, ми плануємо збільшити потужності команд, що працюють у ТЦК та СП, і перевести в цифровий формат увесь процес мобілізаційної кампанії для кожного громадянина. Наша мета - забезпечити прозорість та оперативність кожного кроку цього важливого процесу, надати кожному громадянину можливість реалізувати свій обов'язок захисту Батьківщини", - додав Гаврилюк.

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація в Україні

Раніше повідомлялося про те, що Верховна Рада України ухвалила в другому читанні законопроєкт №10449 про мобілізацію.

Нагадаємо, раніше комітет національної безпеки і оборони Верховної Ради України затвердив остаточний варіант положень військово-транспортного обов'язку в законопроєкті про мобілізацію. МВС надасть для ТЦК відомості про зареєстровані транспортні засоби, які можуть бути призначені для доукомплектування ЗСУ.

Крім цього, з урядового законопроєкту про мобілізацію виключили положення про демобілізацію та ротацію військовослужбовців. Уряд має розробити протягом 8 місяців новий закон із відповідними положеннями для подання до парламенту.

Оцифровано мільйони запитів: у Міноборони заявили про новий етап мобілізації
/ Инфографика: Главред

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мобілізація ЗСУ Гаврилюк Міноборони України
Реклама

Головне за день

Грозові дощі та потужний вітер: у яких областях буде +8 градусів

Грозові дощі та потужний вітер: у яких областях буде +8 градусів

19:08 Синоптик
Оцифровано мільйони запитів: у Міноборони заявили про новий етап мобілізації

Оцифровано мільйони запитів: у Міноборони заявили про новий етап мобілізації

18:41 Україна
ЗСУ "покришили" сотні штурмовиків РФ: у ворога великі втрати на сході

ЗСУ "покришили" сотні штурмовиків РФ: у ворога великі втрати на сході

17:51 Україна
Всі головні новини

Популярне

Цього від України не очікував ніхто 17442

Цього від України не очікував ніхто

Не так однозначно: ось що насправді означає слово Wi-Fi - правду знали одиниці 6652

Не так однозначно: ось що насправді означає слово "Wi-Fi" - правду знали одиниці

Шольц заявив про переговори з Путіним: треба вивести війська 2556

Шольц заявив про переговори з Путіним: треба вивести війська

Удар на 650 кілометрів: дрони підірвали потужний військовий радіоцентр РФ 2332

Удар на 650 кілометрів: дрони підірвали потужний військовий радіоцентр РФ

Останні новини

19:28

Смерть утопії про "прекрасну Росію майбутнього"

19:27

Можна зекономити: в Україні стрімко знижується ціна на популярний продукт

19:08

Грозові дощі та потужний вітер: у яких областях буде +8 градусів

18:41

Оцифровано мільйони запитів: у Міноборони заявили про новий етап мобілізації

18:27

Як ЗСУ борються з снарядним голодом: заступник Сирського назвав перевагу України

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

17:51

ЗСУ "покришили" сотні штурмовиків РФ: у ворога великі втрати на сході

17:46

Україна може отримати величезний транш допомоги, йдеться про мільярди - єврокомісар

17:28

РФ кидає в бій "спеців": в ЗСУ розповіли, чи накопичують сили окупанти біля Кринок

16:53

ЗРК Patriot разом із ракетами: Берлін передасть Києву ще одну батарею ППО

Реклама
16:44

Молодуха Петросяна вперше показала доньку і назвала незвичайне ім'я

16:17

Коли буде готовий законопроєкт про демобілізацію військових: відповідь Міноброни

15:52

"Чудо-зброя" для України: у ЗСУ натякнули, що переломить ситуацію на полі бою

15:38

РФ піде в новий наступ влітку відразу на 4 напрямках - FT

15:12

У саду буде справжній килим із квітів: топ-5 багаторічників для пишної клумби

15:12

Сестра Єфросиніної показала дорослу доньку від сина Ющенка

14:56

Шольц заявив про переговори з Путіним: треба вивести війська

14:46

Удар на 650 кілометрів: дрони підірвали потужний військовий радіоцентр РФ

14:19

Несподівана смерть: стала відома причина трагедії сім'ї Кардаш'ян

14:17

Україна має 2 проблеми, які дають перевагу для РФ: в ОП зробили важливу заяву

13:49

Росіяни придумали "чудо-РЕБ", щоб захистити НПЗ від атаки дронів - Defense Express

Реклама
13:43

Як позбутися високої вологості в квартирі: 5 основних правил, щоб усунути проблему

13:42

РФ б'є по Україні з новою тактикою: у Зеленського назвали цілі ударів ворога

13:32

Рахат-лукум: із чого роблять екзотичні ласощі та кому їх не можна їсти

13:12

"Бо вже той день, коли": рецензія на фільм "Я і Фелікс"

12:36

Я - готовий: український телеведучий в ефірі заявив, що йде на фронтВідео

12:36

Потужні вибухи, пожежа і величезний стовп диму: у Луганську "прильоти" по окупантахВідео

12:34

Помилка з шампунем: перукар розповіла, чому необхідно двічі мити голову

12:30

Кущі ломитимуться від плодів: як "обдурити" баклажан і створити йому індійський клімат

11:45

Штурмовики РФ заходять із півночі: ворог прорвався в Богданівку – Міноборони

11:40

"Не як подарунок": Трамп підтримав схвалення допомоги Україні, але з однією умовою

11:39

"Нова масована атака по Україні": аналітики розкрили план Путіна

10:34

"Обстановка на фронті суттєво загострилася": Сирський повідомив про важливі рішення

10:18

Багато хто припускається помилки: коли солити гречку під час варіння

09:59

На очільника Херсонської ОВА Прокудіна готували замах: у СБУ розкрили всі деталі

09:33

"Квітень і травень будуть вирішальними": генерал попередив про важкий період для України

09:21

Гороскоп на завтра 14 квітня: Близнюкам - тривожний сон, Терезам - важкі часи

09:00

Для України можливі три варіанти завершення війни, Захід тестує реакцію РФ - Андрусів

08:59

Запеклі бої не припиняються: аналітики розкрили, що відбувається під Часовим Яром

08:35

Найнекорисніші для здоров'я: як ніколи не варто готувати яйця

08:31

Китай почав продавати Росії ще більше товарів для виробництва зброї проти України – АР

Реклама
08:10

Чому світові лідери не згадали про знищення Трипільської ТЕСПогляд

08:00

Церковне свято 14 квітня: що не можна робити у день трьох святих мучеників

07:39

Загарбники окупували Богданівку в Донецькій області – DeepState

07:10

Знайти дивні шкарпетки за 19 секунд зможуть одиниці: загадка для перевірки уважності

06:10

Цього від України не очікував ніхтоПогляд

04:15

Який напій впливає на сон навіть гірше, ніж кава: відповідь вразить

03:53

Не так однозначно: ось що насправді означає слово "Wi-Fi" - правду знали одиниці

03:19

Потрібно знайти мушлю на морському дні за 20 секунд: головоломка на уважність

02:52

Що потрібно зробити 13 квітня, щоб бути завжди здоровим: важливі прикмети дня

02:00

Українка зняла яскравий кліп британській мегазірці Dua Lipa

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церкви
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Персони
Кирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новини
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти