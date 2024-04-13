Оцифровано мільйони запитів: у Міноборони заявили про новий етап мобілізації

Електронна система "Оберіг" інтегрована з багатьма державними ресурсами.

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В Україні ухвалено закон про мобілізацію / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк заявив про те, що вже оцифровані дані про чоловіків призовного віку, які можуть підлягати мобілізації в усіх 24 регіонах України та Києві.

Міноборони перезапустило електронну систему "Оберіг", яка забезпечує цифрове ведення даних на всіх етапах мобілізаційної кампанії для кожного окремого суб'єкта, розповів він під час виступу на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад.

Уточнюється, що ця система інтегрована з Державною податковою службою, Міністерством юстиції, Державною прикордонною службою, Міністерством освіти, Державною міграційною службою та судовою адміністрацією.

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Уже зроблено 23 мільйони запитів на оновлення даних громадян, при цьому більшість регіонів успішно налагодили процес введення даних щодо статусу проходження ВВК.

"Однак, щоб забезпечити ще більшу ефективність і прозорість, ми плануємо збільшити потужності команд, що працюють у ТЦК та СП, і перевести в цифровий формат увесь процес мобілізаційної кампанії для кожного громадянина. Наша мета - забезпечити прозорість та оперативність кожного кроку цього важливого процесу, надати кожному громадянину можливість реалізувати свій обов'язок захисту Батьківщини", - додав Гаврилюк.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація в Україні

Раніше повідомлялося про те, що Верховна Рада України ухвалила в другому читанні законопроєкт №10449 про мобілізацію.

Нагадаємо, раніше комітет національної безпеки і оборони Верховної Ради України затвердив остаточний варіант положень військово-транспортного обов'язку в законопроєкті про мобілізацію. МВС надасть для ТЦК відомості про зареєстровані транспортні засоби, які можуть бути призначені для доукомплектування ЗСУ.

Крім цього, з урядового законопроєкту про мобілізацію виключили положення про демобілізацію та ротацію військовослужбовців. Уряд має розробити протягом 8 місяців новий закон із відповідними положеннями для подання до парламенту.

/ Инфографика: Главред

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