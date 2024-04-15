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"Немає резервів для ротації": майор ЗСУ відреагував на закон про мобілізацію

Юлія Закрепа
15 квітня 2024, 10:58
Кудряшов заявив, що є об'єктивні причини, які зазначив головнокомандувач Сирський, чому тема демобілізації поставлена на паузу.
'Немає резервів для ротації': майор ЗСУ відреагував на закон про мобілізацію
Новий закон про мобілізацію / колаж: Главред, фото: 37-ма окрема бригада морської піхоти, УНІАН

Родіон Кудряшов, майор ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБ ЗСУ, вважає, що українські парламентарі мали б прийняти закон про мобілізацію на другий чи третій місяці після широкомасштабного вторгнення РФ на територію України.

"Щодо мобілізації, то, по-перше, це довгоочікуваний закон для ЗСУ. Я не маю права цього не сказати, але цей закон мав би бути проголосований на другий чи третій місяці після початку широкомасштабного вторгнення. Це є об'єктивною правдою. На сьогодні наші парламентарі, м'яко кажучи, не допрацювали, ми дуже багато часу у цьому форматі втратили. Слід сказати, що ці всі заходи не збільшать мобілізацію на 100% і не покажуть результат одномоментно. Сьогодні це вибудування певної концепції", - зазначив Родіон Кудряшов в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, є об'єктивні причини, які зазначив головнокомандувач Сирський, чому тема демобілізації поставлена на паузу, - нема резервів, щоб планувати ротацію, і це є абсолютною правдою. Сьогодні резерви застосовуються як пожежні команди. Також ще треба визначити формулу, коли військовослужбовець зможе звільнитися, чи то буде 3 роки, чи 18 місяців безперервного виконання бойового завдання.

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"Чекаємо підписання президентом довгоочікуваного закону про мобілізацію. Бригадам, ЗСУ, народу України сьогодні потрібні війська, як резерви, так і комплектація бригад та ротація. Ми заморилися, але розуміємо, що нас поки що міняти ні на кого. Нарешті закінчилася довгоочікувана "робота" від парламентарів і я впевнений, що ми зможемо збирати резерви та ротувати військових, у тому числі таких, як я, які з 2022 року безперервно служать у ЗСУ", - підкреслив заступник командира 3-ї ОШБ ЗСУ.

Хто такий Родіон Кудряшов?

Кудряшов Родіон - український доброволець, військовослужбовець, майор, заступник командира 3 ОШБР та командир батальйону "Азов - Дніпро" в складі Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Керівник Центрального Штабу партії "Національний Корпус", член Вищої ради партії. Ветеран АТО/ООС, пише Вікіпедія.

Мобілізація в Україні: що відомо

Нагадаємо, що 11 квітня Верховна Рада проголосувала за закон про мобілізацію. Народний депутат від партії "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк. Вона зазначила, що "За" проголосувало 283 народні депутати. Загалом народні депутати внесли 4294 правок до запропонованого урядом законопроекту.

Президент України Володимир Зеленський чітко висловився щодо закону про мобілізацію. Президент наголосив, що поширюється багато маніпуляцій та російських наративів щодо зриву мобілізації в Україні. Новий закон містить певні зміни, спрямовані на посилення контролю над ухилянтами від призову.

В Раді розповіли, коли новий закон про мобілізацію набуде чинності. Корнієнко повідомив, що Офіс президента збирається провести аналіз документа на відповідність до Конституції, після чого президент України Володимир Зеленський підпише його.

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