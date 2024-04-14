'Добрий знак': в Раді розповіли, коли новий закон про мобілізацію набуде чинності

В Раді зазначили, що Володимир Зеленський підпише законопроект про мобілізацію після того, як Офіс президента перевірить його на відповідність до Конституції.

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В Раді розповіли, коли Зеленський підпише новий закон про мобілізацію / Колаж Главред, фото: t.me_V_Zelenskiy_official 4, УНІАН

Протягом наступних двох тижнів очікується, що президент Володимир Зеленський підпише новий закон про мобілізацію, і цей документ набуде чинності. Про це в ефірі телемарафону повідомив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

Він додав, що у Раді наразі не має зареєстрованих постанов, які могли б блокувати підписання спікером парламенту Русланом Стефанчуком ухвалених змін до закону про мобілізацію. Таким чином, вже в понеділок він зможе підписати документ і направити його президенту.

"Ми чекаємо ще один день ці постанови (які можуть заблокувати підписання закону спікером, – ред.). За два попередні дні їх не було. І це добрий знак. Я думаю, що з понеділка спікер зможе його підписати, направити на підпис президенту. У президента буде два тижні, і я думаю, він затягувати не буде", – спрогнозував Корнієнко. відео дня

Корнієнко повідомив, що Офіс президента збирається провести аналіз документа на відповідність до Конституції, після чого президент України Володимир Зеленський підпише його.

"Оптимістично, за наступні два тижні його буде опубліковано і він набуде чинності, а далі потрібно відраховувати певні строки, тому що частина норм одразу діє, а деякі – за місяць", – пояснив Корнієнко.

Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Закон про мобілізацію в Україні - останні подробиці

Заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк повідомив, що вже завершено цифрове оформлення даних про чоловіків призовного віку, які можуть бути мобілізовані у всіх 24 регіонах України та в місті Києві. Міністерство оборони перезапустило електронну систему "Оберіг", яка забезпечує цифровий облік даних на кожному етапі мобілізаційної кампанії для кожного окремого суб'єкта.

Він також додав, що повторні медичні огляди для військовозобов'язаних, які раніше були визнані обмежено придатними, розпочнуться з середини травня.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що поліція має дані про сотні тисяч військовозобов'язаних, які можуть ухилятися від мобілізації.

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