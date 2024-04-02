Електронні повістки в кабінеті військовозобов'язаного: у Міноборони зробили заяву

У Міністерстві оборони України пояснили, навіщо потрібен електронний кабінет військовозобов'язаного, і чи є в новому законі положення про е-повістки.

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Електронних повісток в Україні не буде - Міноборони / Колаж: Главред, фото: Главред, Генштаб ЗСУ

У законі, який підписав президент Володимир Зеленський, немає положень, у яких ішлося б про появу електронних повісток в електронному кабінеті військовозобов'язаного. Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом вона сказала про те, що електронні повістки наразі не передбачені законодавством.

"За законом, який був ухвалений і підписаний, жодного положення щодо електронного вручення повісток зараз немає", - пояснила Чорногоренко. відео дня

Також Катерина Чорногоренко наголосила, що електронний кабінет потрібен тільки для оновлення даних.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Законопроєкт про мобілізацію - головні новини:

Верховна Рада України 7 лютого ухвалила законопроєкт про мобілізацію в першому читанні. Ініціативу під №10449 підтримали 329 народних обранців. Депутати продовжують працювати над законопроєктом.

Комітет Ради з питань оборони вже розглянув усі 4269 правок до законопроєкту про мобілізацію, сказав нардеп від Голосу Ярослав Железняк. Робота триває. Як очікується, за 2 тижні документ винесуть на голосування до сесійної зали парламенту.

2 квітня президент Володимир Зеленський підписав низку законопроєктів, серед яких документ, що передбачає запуск електронного кабінету військовозобов'язаного в Україні. Рада ухвалила законопроєкт ще два місяці тому.

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