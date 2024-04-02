Мобілізація з 25 років, виплати сім'ям загиблих та електронний кабінет: Зеленський підписав закони

Президент Володимир Зеленський підписав низку законопроєктів, які передбачають перелік змін до умов військової служби під час війни в Україні.

https://glavred.net/politics/zelenskiy-podpisal-zakon-o-mobilizacii-v-ukraine-s-25-let-10554911.html Посилання скопійоване

Зеленський підписав низку законів про мобілізацію в Україні / Колаж: Главред, фото: Главред, Офіс президента

Президент Володимир Зеленський підписав закон №9281, згідно з яким призовний вік у межах загальної військової мобілізації в Україні знижено з 27 до 25 років. Також глава держави підписав раніше ухвалені Радою законопроєкти про виплати сім'ям загиблих на війні та запровадження електронного кабінету.

Мобілізація в Україні з 25 років

На сайті Верховної Ради зазначено, що глава держави 2 квітня підписав закон №9281, який був ухвалений парламентом.

"Повернуто з підписом Президентом України", - зазначено на сайті. відео дня

Що відомо про закон про граничний мобілізаційний вік

Верховна Рада 30 травня 2023 року ухвалила закон про зниження граничного віку перебування громадян України на військовому обліку призовників із 27 до 25 років. Законопроєкт підтримали 304 депутати.

Ініціаторами законопроєкту виступили Міноборони та Збройні сили України. Документ не був підписаний Зеленським, тому не набував чинності.

Електронний кабінет військовозобов'язаного

Перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив, що підписано законопроєкт про електронний кабінет військовозобов'язаного.

"Законопроєкт №10062 про електронний кабінет військовозобов'язаного теж підписано. Він був на підписі майже два місяці", - сказав парламентарій.

Виплати сім'ям загиблих

Нардеп Железняк розповів, що президент також підписав законопроєкт №10313 щодо забезпечення прав військовослужбовців і поліцейських на соціальний захист.

Військові зможуть проходити лікування за кордоном терміном до 12 місяців і не проходити особисто кожні 4 місяці ВЛК.

У разі загибелі військовослужбовця його сім'я повинна буде отримати в розмірі 15 мільйонів гривень.

Категорії "обмежено придатний" тепер не буде

"Статус обмежено придатний скасовано: чоловіки, визнані обмежено придатними до військової служби, повинні будуть протягом 9 місяців пройти повторний медичний огляд", - поінформував Железняк.

Законопроєкт про мобілізацію - головні новини:

7 лютого Верховна Рада ухвалила законопроєкт про посилення мобілізації в Україні в першому читанні. Документ під №10449 підтримали 329 депутатів. Робота над законодавчими ініціативами триває.

Парламентарій від фракції Голос Ярослав Железняк 29 березня повідомив, що комітет Ради з питань оборони розглянув усі 4269 правок до законопроєкту про мобілізацію. Проте робота ще триває. Згідно з прогнозом Железняка, документ поставлять на голосування за 2 тижні.

Бронь від мобілізації із зарплатою від 35 000 грн відхилив Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки. За словами нардепа від Слуги народу Ігоря Копитіна, поправки відхилено без обговорення.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред