90-річна зірка "бондіани" осліпла: "Більше нікого не впізнаю"

Анна Підгорна
4 грудня 2025, 01:30
Джуді Денч розкрила деталі хвороби, що стрімко прогресує.
Джуди Денч
Джуді Денч зараз - акторка практично втратила зір / колаж: Главред, фото: imdb.com

Стисло:

  • Понад десять років Джуді Денч страждає від макулодистрофії
  • Сьогодні зір артистки практично дорівнює нулю

Легендарна британська акторка Джуді Денч у свої елегантні дев'яносто зберігає гострий розум і жагу до життя, але, на жаль, її почав підводити зір. У 2012 році їй поставили діагноз макулодистрофія, через який центральна частина сітківки її очей поступово втрачає можливість виконувати свої функції.

Сьогодні Денч практично сліпа. Акторка більше не може дивитися телевізор або читати книжки, у театрі їй потрібен компаньйон, який розповідав би їй, що відбувається на сцені.

Через втрату зору вона також перестала впізнавати знайомих - лише найближчих вона може розрізнити за характерними рисами. "Я більше не бачу. У мене, знаєте... Словом, зараз я вже нікого не впізнаю. Не бачу телевізор, не можу читати. Коли я приходжу до театру, хтось має розповідати мені, що відбувається на сцені", - розповіла Джуді Денч у коментарі для ITV News. Також артистка додала, звернувшись до актора Ієна Маккеллена, який стояв із нею поруч: "Я бачу твій силует і знаю, що це ти, тільки тому, що давно тебе знаю. Більше нікого не впізнаю".

Джуди Денч
Джуді Денч зараз - акторка практично втратила зір / Скриншот TikTok

Раніше Главред розповідав, що у молодшого сина Бекхемів проблеми із законом. Круз Бекхем порушив закон двічі за останні два роки. Зірковий спадкоємець уже поніс покарання.

Також стало відомо, що голлівудський українець Лев Шрайбер опинився в лікарні. Представник актора прокоментував його стан після госпіталізації.

Про персону: Джуді Денч

Джуді Денч - британська акторка театру і кіно. Володарка премії Оскар, двох премій Золотий глобус, двох премій Гільдії кіноакторів США, шести премій BAFTA, чотирьох премій BAFTA TV, семи нагород Лоренса Олів'є, премії Тоні. Кавалер ордена Кавалерів Пошани (2005), дама-командор ордена Британської імперії (1988), повідомляє Вікіпедія. Найвідоміші кінороботи: "Золоте око", "Завтра не помре ніколи", "Закоханий Шекспір", "І цілого світу мало", "Помри, але не зараз", "Гордість і упередження", "Казино "Рояль", "Квант милосердя", "Джейн Ейр", "007: Координати "Скайфолл", "007: Спектр", "Вікторія і Абдул", "Вбивство у "Східному експресі", "Кішки" та ін.

В перші дні зими ціна шалено знизилась: в Україні подешевшав базовий продукт

17:29

Росіяни створили зону контролю між Вовчанськом і Куп’янськом: Трегубов розкрив деталі

