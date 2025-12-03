"Ситуація дуже напружена": майор ЗСУ розкрив деталі боїв в Покровську.

Ворог намагається просунутися на південь та контролювати стратегічні райони під густим туманом.

Українські війська тримають північ Покровська / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, "Суспільне"

Коротко:

Покровськ – найгарячіша точка боїв на Донеччині

Логістика до Мирнограду сильно ускладнена

Південна частина міста контролюється ворогом

Наразі найбільша кількість боєзіткнень на фронті припадає на місто Покровськ, де ситуація є особливо складною та загрозливою. Доставка необхідного забезпечення до Мирнограду ускладнена, що робить логістику надзвичайно проблематичною. Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог та майор ЗСУ Андрій Ткачук, який нещодавно повернувся з Покровського напрямку.

Логістика та атаки противника

"Є декілька етапів доставки для забезпечення українських військ. Ворог це бачить, намагається користуватись тим, що Сили оборони України відчувають проблеми з логістикою, і атакує", – зазначив Ткачук. відео дня

За його словами, Покровськ нині є великою "сірою" зоною, де тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові. Росіяни користуються несприятливими погодними умовами – густим туманом – і намагаються встановити свій контроль на певних ділянках.

"Вони намагаються створювати пропагандистські наративи, аби максимально тиснути як на українське суспільство і бійців, так і на європейську спільноту. Ситуація в самому Покровську є доволі напруженою, але є чітке розуміння хто і де стоїть", – додав майор.

Контроль територій та боєзіткнення

Нині південна частина міста контролюється ворогом, а в центрі тривають важкі бої. Північна частина залишається під контролем українських військ.

"Феноменальну роботу проводить 7-й корпус ДШВ та підрозділи, які підпорядковуються. Абсолютно важку системну роботу здійснюють всі ці бійці для того, аби не стільки стабілізувати, як оформити там лінію боєзіткнення, яку зараз можна визначити вздовж залізниці. Вона пролягає якраз через центральну частину Покровська", – зазначив Ткачук.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Гришине – стратегічний логістичний пункт

Ворог також намагається просочитися в Гришине – ключовий логістичний пункт для оборони Покровсько-Мирноградської агломерації. Нині село контролюють українські війська.

"Хоча ситуація в Покровську дійсно складна, а подекуди й критична, казати сьогодні про те, що місто перебуває повністю під контролем Росії – некоректно, це не відповідає дійсності", – підкреслив майор ЗСУ.

Експертна оцінка ситуації

Як писав Главред. російські заяви про повний контроль над Покровськом не відповідають дійсності, зазначає військовий експерт та колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

"Бої тривають і залишаються надзвичайно напруженими. Ситуація на цьому напрямку фронту вкрай складна", – підкреслює експерт.

За його словами, на ділянці зосереджено близько 140 тисяч російських військових, що створює своєрідний "магніт" і притягує значні сили та ресурси окупантів. Це означає, що противник активно нарощує угруповання і прагне використати це для наступальних дій, однак контроль над містом поки що залишається неповним.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, армія країни-агресора Росії окупувала три населені пункти в Донецькій та Запорізькій областях. Також ворог просунувся у Покровську та поблизу Гуляйполя. Про це повідомили аналітики Deepstate.

Крім того, на Великобурлуцькому напрямку російські війська регулярно намагаються прориватися через кордон та створили невелику зону контролю між містами Вовчанськ і Куп’янськ Харківської області.

Нагадаємо, що інформація, поширена німецьким виданням Bild про повне захоплення Покровська російськими військами, не відповідає дійсності. Ситуація у місті залишається складною, бойові дії тривають. Про це в коментарі Укрінформу повідомив офіцер Головного управління комунікацій та речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій.

Про персону: Андрій Ткачук Андрій Ткачук – офіцер Збройних сил України, військовий експерт, політолог та волонтер. Він є автором цифрового контексту, а також виступає експертом у низці провідних ЗМІ з тем, пов'язаних з війною РФ проти України.

