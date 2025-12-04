Рус
В небі вогняні спалахи, а будинки аж здригалися: дрони масовано атакували РФ

Анна Косик
4 грудня 2025, 08:14
Спалахи від вибухів були настільки яскраві, що освічували цілі вулиці.
Последствия атаки на Россию
Що могли атакувати дрони на території Росії цієї ночі / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Головне:

  • Росію атакували понад 70 дронів
  • В Орлі внаслідок вибухів зафіксували яскраві спалахи
  • У Ставропольському краї під ударом безпілотників був важливий хімзавод

У ніч на 4 грудня у країні-агресорці Росії прогриміли вибухи. Над 12 регіонами місцеві жителі помітили невідомі безпілотники. У Міноборони РФ відзвітували про нібито збиття 76 українських дронів.

Водночас у Мережі вже з'являються відео та дописи про ймовірні цілі цієї атаки на Росію. Зокрема безпілотники могли поцілити по великому хімічному підприємству.

відео дня

Що відомо про нічну атаку на Росію

Спершу на гучні вибухи поскаржилися в Орловській області РФ. У місті Орел жителі нарахували від 7 до 10 вибухів, а в небі помітили яскравий червоний спалах, який буквально освітив вулицю.

Через деякий час пабліки повідомили, що гучна ніч почалася і в Невинномиську, що в Ставропольському краї. Там, попередньо, атакували ГО Невинномиський Азот.

"Невинномиський Азот" – найбільше на Півдні Росії підприємство хімічної промисловості, що випускає широку номенклатуру мінеральних добрив та продуктів органічного синтезу.

Основні види продукції: аміак, карбамід, меламін, аміачна селітра, рідкі азотні добрива КАС-32, складні мінеральні добрива, оцтова кислота та вінілацетат.

Хімзавод РФ не вперше під прицілом дронів

Главред писав, що у червні поточного року, в результаті атаки 13 безпілотників було тимчасово призупинено роботу заводу "Невинномиський Азот". А все тому, що внаслідок атаки постраждала система захисту від безпілотників, у виробничих приміщеннях вибито вікна та двері, пошкоджено дах їдальні.

Призупинення заводу стало "ударом" для росіян, адже він виробляє продукцію, яка може використовуватися для створення боєприпасів та ракетного пального. Потужності підприємства дозволяють щорічно випускати до мільйона тонн аміаку та понад 1,4 мільйона тонн аміачної селітри.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 3 грудня підрозділи Сил оборони України уразили нафтобазу "Дмітрієвська" у Тамбовській області країни-агресорки Росії. Уражений об'єкт задіяний у забезпеченні потреб російської окупаційної армії.

Раніше, 1 грудня, жителі міста Каспійськ повідомили про гучний вибух внаслідок атаки безпілотників. Ціллю атаки, наймовірніше, була база Каспійськ, яку раніше вже атакували дрони.

Напередодні Сили оборони України завдали удару ракетами "Нептун" по авіаремонтному заводу в Таганрозі, де, за попередньою інформацією, вдалося влучити в ангари з літаками, що перебували на ремонті.

В небі вогняні спалахи, а будинки аж здригалися: дрони масовано атакували РФ
Ракета Нептун / Інфографіка: Главред

Інші новини:

Про джерело: Міністерство оборони Росії

Міністерство оборони Російської Федерації - федеральний орган виконавчої влади (федеральне міністерство), який проводить військову політику та здійснює державне управління в області оборони РФ. Через вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Міністерство оборони Російської Федерації було внесено до санкційного списку Євросоюзу. 3 березня 2022 року Міноборони РФ внесено до санкційних списків США, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії Орел вибух у Росії атака дронів Удари вглиб РФ
