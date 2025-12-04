Рус
Три нововведення для освіти від Кабміну: кому варто очікувати підтримки

Руслан Іваненко
4 грудня 2025, 02:00
255
Кабінет міністрів змінює систему підтримки педагогів і науковців для ефективного розвитку освіти та науки в Україні.
Кабмин
Уряд запроваджує єдині правила оцінювання роботи науковців / Колаж: Главред, фото: facebook.com/yulia.svyrydenko, freepik.com

Коротко:

  • Кабмін впроваджує три реформи в освіті
  • Підтримка розрахована на вчителів, викладачів та науковців
  • Реалізація нововведень почнеться 2026 року

Кабінет міністрів України впроваджує три нові реформи в освітній сфері, спрямовані на підтримку педагогів та науковців, повідомляє прем'єр-міністр Юлія Свириденко у Telegram.

Зарахування педагогічного стажу

За словами прем'єра, перша реформа забезпечує рівні умови для зарахування педагогічного стажу, що особливо важливо для українських вчителів, які через війну тимчасово працюють за кордоном.

відео дня

"До стажу для надбавки за вислугу років зараховуватиметься викладацька діяльність від 180 годин на рік, якщо є документальне підтвердження. І стосуватиметься роботи на період воєнного стану та року після його завершення", – зазначила Свириденко.

Експеримент у системі професійної освіти

Друга реформа передбачає запуск експериментального проєкту у системі професійної освіти. З 2026 року частину коледжів реорганізують у комунальні некомерційні товариства з більшою автономією в управлінні та фінансах.

"Паралельно тестуємо нову методику розрахунку вартості освітніх послуг, яка дасть громадам прозорий механізм їх закупівлі. Експеримент триватиме два роки і стане першим етапом практичного впровадження положень нового Закону 'Про професійну освіту'", – повідомила прем'єр.

Підтримка науки та науковців

Третя реформа стосується підтримки науки. Уряд ухвалив Концепцію "Національна система дослідників України", яка забезпечить індивідуальну підтримку науковців.

Юлія Свириденко НОВА, премʼєр міністр України
Юлія Свириденко / Інфографіка: Главред

"Запроваджуємо єдині правила оцінювання роботи науковців. Публікації, патенти, участь у грантах, експертна діяльність та міжнародна співпраця будуть відображені у Національній електронній науково-інформаційній системі", – написала Свириденко.

За її словами, ці дані використовуватимуться для розподілу фінансування, атестації установ та кадрової політики, що допоможе підтримувати найкращих науковців. Для молодих учених буде сформовано окремий рейтинг. Реалізація Концепції розпочнеться у 2026 році.

Про персону: Юлія Свириденко

Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну.

17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Кабмін наука Юлія Свириденко
