Що змусить Путіна згорнути війну: NYT виділила головні 'больові точки' РФ

США та Росія продовжують переговори щодо війни в Україні, але прориву досі немає.

Експерти оцінюють вплив останніх подій на поточну ситуацію/ Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, МО РФ, сайт Кремля

Коротко:

Переговори США і Росії щодо України не принесли прориву

Путін заявив про готовність продовжувати війну проти ЄС

Росія стикається з економічними проблемами та військовими втратами

Активні переговори між США і Росією щодо війни в Україні досі не принесли прориву. Перед зустріччю з американською делегацією 2 грудня президент РФ Володимир Путін заявив, що готовий продовжувати війну проти європейських союзників України.

У The New York Times відзначають, що Росія стикається з низкою проблем, які можуть впливати на перебіг конфлікту, проте жодна з них наразі не дає США значної переваги в переговорах.

"Є моменти, коли Путін, імовірно, відчуває тиск, але жоден із них не досяг такої точки, коли він відчуває, що має ухвалити рішення, або в нього закінчилися варіанти", — зазначила Фіона Гілл, старший науковий співробітник Брукінгського інституту у Вашингтоні.

Російська економіка та санкції

Перед переговорами Путін підкреслив, що Росія має економічні та військові ресурси для продовження бойових дій. Юрій Ушаков, радник глави РФ із зовнішньої політики, додав, що нещодавні успіхи російських військ "позитивно вплинули" на переговорний процес.

Разом з тим, доходи РФ від нафти і газу, які фінансують війну, скоротилися, а США ввели нові санкції проти "Роснефти" і "Лукойла".

"Зниження доходів від нафти, ймовірно, буде постійним головним болем Росії", — заявив Кліффорд Купчан, голова нью-йоркської групи Eurasia Group.

Банківська криза та високі процентні ставки також чинять тиск на економіку РФ. Зокрема, державна монополія "Російські залізниці" має борги понад 50 млрд доларів, а виробництво автомобілів скоротилося через падіння продажів.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Втрати та бойові результати Росії

Водночас Росія продовжує досягати результатів на полі бою, хоча аналітики зазначають величезні втрати. Нові рекрути замінюють близько 30 000 загиблих щомісяця, частково мотивовані високими зарплатами.

"Путін, мабуть, не проти виснажливої війни на виснаження і неодноразово заявляє, що Росія перемагає", — підсумовують у виданні.

Стратегія Кремля щодо США – думка експерта

Як зазначає експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко, Кремль уже усвідомив, що тиск страхом на адміністрацію Трампа не дає очікуваних результатів. За його словами, нинішні заяви Москви щодо США – це частина ширшої стратегії, де робиться ставка на підкуп і власні вигоди для Вашингтона та особисто Дональда Трампа.

Жовтенко підкреслює, що паралельно з воєнною риторикою росіяни намагаються переконати американців і Трампа в економічній вигоді від співпраці з РФ. Кремль, зокрема, пропонував Вашингтону отримати заморожені російські активи в Європі на 100 млрд доларів та поділити їх порівну.

Експерт додає, що далі Путін "випускає" Сєчіна, який заявляє про "зариті" в Росії корисні копалини на 100 трлн доларів, на яких можна спільно заробляти. За логікою Кремля, переговори не є обов’язковими: Росія може продовжувати війну або, якщо буде бажання з боку Трампа, отримувати спільний прибуток, і для Москви обидва варіанти є прийнятними.

Як раніше повідомляв Главред, секретар РНБО Рустем Умєров поінформував Володимира Зеленського про підготовку до сьогоднішніх переговорів у Брюсселі з радниками з нацбезпеки країн ЄС.

Крім того, Вашингтон позитивно оцінив розмову з Володимиром Путіним і запросив українську делегацію відвідати США найближчим часом. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у штаб-квартирі Альянсу.

Нагадаємо, що після зустрічі в Москві спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа та його зятя Джареда Кушнера з Володимиром Путіним помічник російського диктатора Юрій Ушаков повідомив, що обговорення було корисним і конструктивним, але компромісного плану щодо України наразі немає.

Про джерело: The New York Times The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

