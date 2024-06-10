'Рижівка - в сірій зоні': в ЗСУ зробили заяву щодо появи кадирівців на Сумщині

В ОТУВ "Сіверськ" зазначили, що населений пункт Рижівка Сумської області знаходиться в "сірій зоні" через географічні чинники та близькість до кордону з РФ.

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В ЗСУ зробили заяву щодо появи кадирівців на Сумщині / Колаж Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот із відео YouTube

Сили оборони України знали про дислокацію підрозділів кадирівців на кордоні із Сумською областю з боку Росії ще взимку та восени цього року. Про це в коментарі "Суспільному" заявив речник ОТУВ "Сіверськ" Вадим Мисник.

За його словами, підрозділи кадирівців переважно виконують функції прикриття кордону та другого ешелону. В російській армії вони використовуються як загороджувальні загони, і, як показує досвід, штурмові дії їм не властиві.

Він додав, що на території Сумської області російські військові діють у складі диверсійно-розвідувальні групи, а також застосовують малі піхотні групи.

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"Вони як ДРГ застосовують, активність зберігається саме на Сумщині, але проводиться і розвідка боєм — це невеликий піхотний підрозділ, які мають виявляти наші позиції артилерії, щоб наносити нам теж ураження. Тому застосовуються адекватні протидії, не обов`язково бити по кількох піхотинцях, застосовувати великий калібр, якщо можна застосувати ФПВ дрони", - наголосив Вадим Мисник.

Він зазначив, що на цей момент населений пункт Рижівка знаходиться в "сірій зоні" через свої географічні особливості, адже за парканами деяких мешканців села починається територія російського селища Тьоткіно.

"Річка Сейм, ліси поруч для диверсійної роботи — це сприятливі умови. Зараз ми вибудовуємо свою роботу таким чином, щоб основні задачі — це збереження життя наших військових, нанесення максимального ураження противнику у випадку наступальних дій, то й відбувається. Населені пункти знаходяться на самому кордоні, то ж з наявністю цивільного населення, повноцінного ведення вогню ми не можемо застосувати. Тому виходить, що цей населений пункт знаходиться в "сірій зоні", але повністю контролюється Силами оборони", — резюмував Мисник.

Наступ Росії 2024 Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко". Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян. Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що РФ готує новий наступ на травень-червень, оскільки збирає резерв із контрактників.

Загроза наступу РФ на Сумщині - яка ситуація на кордоні Сумської області

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, осійські окупанти намагалися провести провокацію проти Сил оборони України у селищі Рижівка Сумської області. Загарбники замінували російський прапор, який був виявлений на одній з будівель селища. Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

Російські війська спробували перевірити оборону ЗСУ в районі села Рижівка на Сумщині, проте українські військові контролюють ситуацію, заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО і лейтенант ЗСУ Андрій Коваленко.

Президент України Володимир Зеленський після проведення Ставки верховного головнокомандувача зазначив, що російські окупанти в селі Рижівка намагались спроба реалізувати пропагандистську операцію.

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