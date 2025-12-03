Зірка "Ліги Сміху" мобілізувався до ЗСУ - ЗМІ

Читайте більше:
Український комік, актор і зірка шоу "Ліга Сміху" Кирило Ганін уже тиждень не виходить на зв'язок із шанувальниками. У Мережі припустили, що гуморист мобілізувався.
Як повідомляє видання Comments.ua, Ганін нібито прибув до Святошинського територіального центру комплектування, пройшов військово-лікарську комісію, після чого приєднався до однієї з бойових бригад ЗСУ.
Сам Кирило Ганін і його представники поки що не підтверджують і не спростовують чуток про мобілізацію коміка. Проте ще у 2023 році він заявляв, що броні не має, і від мобілізації в разі отримання повістки ухилятися не планує.
Ба більше - Ганін двічі сам приходив до ТЦК, але отримував відмову. "Я казав: "Давайте щось робити". Мені казали: "Не до тебе, зараз не мішай, зараз ти будеш лишній". Я почав робити стріми. І десь, мабуть, через місяці два знову пішов у військкомат. А мені казали: "Ну ти геть дурний, який фронт? Тебе якщо ранять, хто тебе відтягне? Зачем це треба? Лишній метр окопу раді тебе копати? Чувак, робиш ефір, йди додому, добре виходить", - поділився гуморист.
Про шоу: Ліга Сміху
Ліга Сміху - телевізійне гумористичне шоу від Студії Квартал-95, повідомляє Вікіпедія. Уперше вийшло на екрани в лютому 2015 року. Після початку повномасштабної війни в Україні проєкт набув не лише розважальної, а й благодійної місії. Так команди-учасники оновленого шоу "Ліга Сміху. Волонтерський десант" змагаються за право здійснення благодійної ініціативи для українських захисників.
