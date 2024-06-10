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Більш ніж за півроку: полковник СБУ розкрив реальні масштаби мобілізації

Яна Ставська
10 червня 2024, 19:32
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Роман Костенко підтвердив, що темпи призову в армію в Україні зросли - дані травня 2024 року.
Більш ніж за півроку: полковник СБУ розкрив реальні масштаби мобілізації
В Україні триває загальна мобілізація / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Сили територіальної оборони ЗСУ

Нардеп ВР, секретар Комітету з питань нацоборони і розвідки, полковник СБУ Роман Костенко розкрив масштаби призову громадян до лав ЗСУ після ухвалення закону про мобілізацію.

В ефірі радіо NV Костенко зауважив, що показники у травні були вищими, ніж показники за останні півроку.

"У нас зараз темпи мобілізації зросли. За останній місяць ми набрали, мабуть, як за останні півроку. За останні чотири місяці. У нас у травні був найбільший набір", - зазначив військовий.

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Деталей щодо кількості мобілізованих у травні 2024 року депутат не розкрив.

Хто такий Роман Костенко

Роман Костенко - народний депутат України, Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, пише Вікіпедія.

Закон про мобілізацію - головне

Нагадаємо, що 11 квітня Верховна Рада проголосувала за закон про мобілізацію. ВР України ухвалила в другому читанні скандальний законопроєкт про мобілізацію. Рішення підтримали 283 нардепи. Загалом народні депутати внесли 4294 поправок до запропонованого урядом законопроєкту про мобілізацію.

Згідно з новим законом про мобілізацію, яки набуде чинності 18 травня, військовозобов'язані громадяни повинні прибути в ТЦК і СП для уточнення своїх даних. А після цього їх обов'язково планують направити на ВЛК (навіть якщо їм надають відстрочку). Інформація про придатність до військової служби, яка визначається ВЛК, є одним із головних пунктів військово-облікових даних.

Крім того, діятиме заборона на відправлення за межі України або передачу транспорту, який призначений для доукомплектування ЗСУ.

У суботу, 4 травня, набули чинності нові норми, що змінюють положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ. Відтепер скасовується статус "обмежено придатний", натомість чоловіків поділять на "придатних" та "непридатних".

Тим часом МЗС України запровадили обмеження на отримання закордонних паспортів за кордоном для чоловіків від 18 до 60 років.

Військовозобов'язані, які отримали повістку, можуть звернутися не лише до ТЦК, а й до рекрутингового центру, де триває набір на службу в Сили оборони України.

Більш ніж за півроку: полковник СБУ розкрив реальні масштаби мобілізації
Закон про мобілізацію - основні положення / Інфографіка: Главред

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