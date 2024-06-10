Графіки вимкнення світла 11 червня: електроенергію вимикатимуть майже цілий день

Графіки вимкнення електроенергії 11 червня будуть задіяні для побутових та промислових споживачів.

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Графік вимкнення світла на 11 червня / Колаж: Главред, фото: pixabay

В Україні 11 червня у всіх регіонах будуть діяти графіки вимкнення світла. Годин зі світлом стане значно менше. Про це повідомляє Укренерго.

Графіки погодинних відключень електроенергії будуть застосовані у вівторок, 11 червня з 10:00 до 19:00.

"Аварійні відключення у Харкові - скасовані. У всіх областях з 16:00 до 22:00 (10 червня - Главред) діють графіки погодинних відключень", - йдеться у повідомленні. відео дня

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Відключення світла в Україні – останні новини

Нагадаємо, прем'єрміністр Денис Шмигаль заявив, що наслідки атак Росії на українську енергетику мають довгостроковий характер. Тому відключення електроенергії стане частиною життя українців на наступні роки.

Також у липні цього року ситуація з відключенням електроенергії може погіршитися і світла може не бути до 10 годин підряд. Цей режим триватиме до вересня, коли знову запрацюють два енергоблоки атомних електростанцій після ремонту.

Як повідомляв Главред, Росія вивела з ладу або захопила понад половину українських електростанцій. До вторгнення 2022 року Україна виробляла близько 55 ГВт електроенергії, але ця потужність впала нижче 20 ГВт через атаки та окупацію.

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