Під завалами знаходяться люди: РФ вдарила по будинкам у Харкові

Російські окупанти вдарили по Харкову. У місті пролунали потужні вибухи, загорівся будинок. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За попередніми даними, ворог атакував місто КАБаим.
Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що "приліт" був у районі житлової забудови на околиці міста. Згодом він додав, що окупанти вдарили по місту трьома КАБами. Одна авіабомба впала на гаражний кооператив.
"Там сталася пожежа і є інформація щонайменше про двох поранених. Місця решти потраплянь обстежують фахівці", - написав Терехов.
Ще один КАБ упав у Київському районі Харкова. Там сильно пошкоджені мінімум два приватні будинки, під завалами можуть бути люди.
Кількість постраждалих зросла до шести. Відомо про пошкодження житлових будинків, гаражів та машин, пише Синєгубов.
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