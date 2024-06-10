Під завалами знаходяться люди: РФ вдарила по будинкам у Харкові

Російські окупанти атакували Харків одразу трьома КАБаим, багато людей постраждали.

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РФ вдарила бомбами по Харкову / Колаж: Главред, фото: pixabay, скріншот

Російські окупанти вдарили по Харкову. У місті пролунали потужні вибухи, загорівся будинок. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередніми даними, ворог атакував місто КАБаим.

Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що "приліт" був у районі житлової забудови на околиці міста. Згодом він додав, що окупанти вдарили по місту трьома КАБами. Одна авіабомба впала на гаражний кооператив.

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"Там сталася пожежа і є інформація щонайменше про двох поранених. Місця решти потраплянь обстежують фахівці", - написав Терехов.

Ще один КАБ упав у Київському районі Харкова. Там сильно пошкоджені мінімум два приватні будинки, під завалами можуть бути люди.

Кількість постраждалих зросла до шести. Відомо про пошкодження житлових будинків, гаражів та машин, пише Синєгубов.

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