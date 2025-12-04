Зустріч у Москві та "бажання" Путіна: Трамп вперше прокоментував переговори

Американський лідер повідомив, що представники США отримали чітке враження про наміри Путіна.

Трамп вперше розповів про зустріч американської делегації з Путіним / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Делегація США на чолі зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером зустрілася з Путіним у Москві

Переговори відбулися в рамках обговорення ситуації в Україні

Зустріч американський лідер назвав "досить хорошою"

Президент США Дональд Трамп вперше прокоментував переговори своєї делегації з президентом РФ Володимиром Путіним, які відбулися у Москві. За його словами, зустріч була вдалою.

"Я не знаю, що робитиме Кремль. Можу вам сказати, що у них була досить хороша зустріч з президентом Путіним", — заявив Трамп під час трансляції Білого дому.

Враження американської делегації

Він додав, що російський лідер, за враженням американських представників, хотів би завершити війну.

"Він хотів би закінчити війну — таким було їхнє враження. Наскільки це відповідає дійсності, ви знаєте, але їхнє враження було таким, що він хотів би, щоб війна закінчилася. Я думаю, він хотів би повернутися до більш нормального життя", — зазначив глава Білого дому.

Економічні мотиви Кремля

Трамп також підкреслив можливість економічного співробітництва з США замість подальших втрат військ РФ.

"Я думаю, він хотів би торгувати зі Сполученими Штатами Америки, якщо чесно, замість того, щоб втрачати тисячі солдатів щотижня. Але їхнє враження було дуже чітким: він хотів би укласти угоду. Подивимося, що буде", — додав президент.

Експерт оцінив шанси мирного плану

Політтехнолог Тарас Загородній переконаний, що мирний план Дональда Трампа навряд чи принесе результати через незмінну позицію Кремля. На його думку, Володимир Путін продовжує керуватися тезами, які озвучував у два ключові моменти — 17 червня 2023 року та 14 червня 2024 року.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

"У першому виступі йшлося про так звані "стамбульські угоди", де російська сторона вимагала скорочення української армії, контроль над важким озброєнням та інші нереалістичні для України умови. Другий виступ стосувався "умов припинення вогню" — Путін наполягав на виході України з чотирьох окупованих областей та відмові від членства в НАТО", — пояснює Загородній.

Експерт додає, що Кремль не відступатиме від цих вимог, адже Путін не може дозволити собі виглядати слабким. Він також підкреслює, що головним пріоритетом України залишається нарощування виробництва зброї та удари по російській енергетичній інфраструктурі, наголошуючи, що Кремль ще не довів, як переживе майбутню зиму за умов таких атак.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, прагнення Дональда Трампа щодо мирного врегулювання в Україні, на думку єврокомісара з питань юстиції та демократії Майкла Макграта, не повинні дати можливість російському лідеру Володимиру Путіну уникнути відповідальності за воєнні злочини, вчинені російськими окупаційними силами.

Крім того, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна готує нові дипломатичні зустрічі у Сполучених Штатах. Після повернення американської команди з Москви та подальших консультацій у Вашингтоні українська делегація на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим та іншими представниками, залученими до процесу перемовин, продовжить діалог із представниками президента Дональда Трампа.

Нагадаємо, що зустріч російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна з американською делегацією, яка відбулася напередодні, стала першим етапом обміну позиціями щодо можливого врегулювання війни Росії проти України, сторони планують продовжити пошук компромісів. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков підкреслив, що підсумки цієї зустрічі не варто розцінювати як відмову Путіна від запропонованого США мирного плану.

Про джерело: Білий дім Білий дім — офіційна резиденція та місце роботи президента США. Розташований у Вашингтоні, округ Колумбія, він служив резиденцією кожного президента США з часів Джона Адамса в 1800 році, коли національна столиця була перенесена з Філадельфії. Термін "Білий дім" часто використовується як фігура мови для президента та його радників, пише Вікіпедія.

