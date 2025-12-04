Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Зустріч у Москві та "бажання" Путіна: Трамп вперше прокоментував переговори

Руслан Іваненко
4 грудня 2025, 00:52
83
Американський лідер повідомив, що представники США отримали чітке враження про наміри Путіна.
Трамп, переговоры
Трамп вперше розповів про зустріч американської делегації з Путіним / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Коротко:

  • Делегація США на чолі зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером зустрілася з Путіним у Москві
  • Переговори відбулися в рамках обговорення ситуації в Україні
  • Зустріч американський лідер назвав "досить хорошою"

Президент США Дональд Трамп вперше прокоментував переговори своєї делегації з президентом РФ Володимиром Путіним, які відбулися у Москві. За його словами, зустріч була вдалою.

"Я не знаю, що робитиме Кремль. Можу вам сказати, що у них була досить хороша зустріч з президентом Путіним", — заявив Трамп під час трансляції Білого дому.

відео дня

Враження американської делегації

Він додав, що російський лідер, за враженням американських представників, хотів би завершити війну.

"Він хотів би закінчити війну — таким було їхнє враження. Наскільки це відповідає дійсності, ви знаєте, але їхнє враження було таким, що він хотів би, щоб війна закінчилася. Я думаю, він хотів би повернутися до більш нормального життя", — зазначив глава Білого дому.

Економічні мотиви Кремля

Трамп також підкреслив можливість економічного співробітництва з США замість подальших втрат військ РФ.

"Я думаю, він хотів би торгувати зі Сполученими Штатами Америки, якщо чесно, замість того, щоб втрачати тисячі солдатів щотижня. Але їхнє враження було дуже чітким: він хотів би укласти угоду. Подивимося, що буде", — додав президент.

Експерт оцінив шанси мирного плану

Політтехнолог Тарас Загородній переконаний, що мирний план Дональда Трампа навряд чи принесе результати через незмінну позицію Кремля. На його думку, Володимир Путін продовжує керуватися тезами, які озвучував у два ключові моменти — 17 червня 2023 року та 14 червня 2024 року.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

"У першому виступі йшлося про так звані "стамбульські угоди", де російська сторона вимагала скорочення української армії, контроль над важким озброєнням та інші нереалістичні для України умови. Другий виступ стосувався "умов припинення вогню" — Путін наполягав на виході України з чотирьох окупованих областей та відмові від членства в НАТО", — пояснює Загородній.

Експерт додає, що Кремль не відступатиме від цих вимог, адже Путін не може дозволити собі виглядати слабким. Він також підкреслює, що головним пріоритетом України залишається нарощування виробництва зброї та удари по російській енергетичній інфраструктурі, наголошуючи, що Кремль ще не довів, як переживе майбутню зиму за умов таких атак.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, прагнення Дональда Трампа щодо мирного врегулювання в Україні, на думку єврокомісара з питань юстиції та демократії Майкла Макграта, не повинні дати можливість російському лідеру Володимиру Путіну уникнути відповідальності за воєнні злочини, вчинені російськими окупаційними силами.

Крім того, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна готує нові дипломатичні зустрічі у Сполучених Штатах. Після повернення американської команди з Москви та подальших консультацій у Вашингтоні українська делегація на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим та іншими представниками, залученими до процесу перемовин, продовжить діалог із представниками президента Дональда Трампа.

Нагадаємо, що зустріч російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна з американською делегацією, яка відбулася напередодні, стала першим етапом обміну позиціями щодо можливого врегулювання війни Росії проти України, сторони планують продовжити пошук компромісів. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков підкреслив, що підсумки цієї зустрічі не варто розцінювати як відмову Путіна від запропонованого США мирного плану.

Читайте також:

Про джерело: Білий дім

Білий дім — офіційна резиденція та місце роботи президента США. Розташований у Вашингтоні, округ Колумбія, він служив резиденцією кожного президента США з часів Джона Адамса в 1800 році, коли національна столиця була перенесена з Філадельфії. Термін "Білий дім" часто використовується як фігура мови для президента та його радників, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Дональд Трамп мирні переговори Мирний план Трампа
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зустріч у Москві та "бажання" Путіна: Трамп вперше прокоментував переговори

Зустріч у Москві та "бажання" Путіна: Трамп вперше прокоментував переговори

00:52Світ
Що змусить Путіна згорнути війну: NYT виділила головні "больові точки" РФ

Що змусить Путіна згорнути війну: NYT виділила головні "больові точки" РФ

22:56Війна
Зеленський анонсував важливі зустрічі у США: розкрито деталі

Зеленський анонсував важливі зустрічі у США: розкрито деталі

21:33Війна
Реклама

Популярне

Більше
У Росії підірвали нафтопровід "Дружба": ЗМІ розкрили деталі гучної операції

У Росії підірвали нафтопровід "Дружба": ЗМІ розкрили деталі гучної операції

Як повня у Близнюках переверне життя кожного з 4 по 20 грудня - прогноз

Як повня у Близнюках переверне життя кожного з 4 по 20 грудня - прогноз

Китайський гороскоп на завтра 4 грудня: Бикам - сварки, Зміям - занепокоєння

Китайський гороскоп на завтра 4 грудня: Бикам - сварки, Зміям - занепокоєння

Карта Deep State онлайн за 3 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 3 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на завтра 4 грудня: Ракам - заздрощі, Близнюкам - переживання

Гороскоп на завтра 4 грудня: Ракам - заздрощі, Близнюкам - переживання

Останні новини

01:11

Відомий співак показав невпізнанного Вакарчука

00:52

Зустріч у Москві та "бажання" Путіна: Трамп вперше прокоментував переговори

00:00

Ефективніший за побілку: простий спосіб уберегти дерева від морозу і гризунівВідео

03 грудня, середа
23:57

Як відчистити плиту до ідеального блиску: один розчин справляється краще за хімію

23:45

Зірка "Ліги Сміху" мобілізувався до ЗСУ - ЗМІ

Трамп поспішає завершити війну, він залежний від згоди Європи та України - ЖовтенкоТрамп поспішає завершити війну, він залежний від згоди Європи та України - Жовтенко
22:56

Що змусить Путіна згорнути війну: NYT виділила головні "больові точки" РФ

22:11

Меланія Трамп показала неймовірні різдвяні декорації Білого дому

22:06

Після першої ложки не відірватися: шикарний салат з оселедця за 10 хвилин

22:04

"Ситуація дуже напружена": майор ЗСУ розкрив деталі боїв в Покровську.

Реклама
21:33

Зеленський анонсував важливі зустрічі у США: розкрито деталі

20:47

Клей зникне за хвилину: як зняти старі наліпки зі скла авто без подряпин

20:44

Українцям рекомендують у грудні тримати двері у спальню відкритими: що сталося

20:33

Кім Кардаш'ян ошелешила своїм новим МРТ

20:32

"Мені дуже шкода": дочка Путіна зробила неочікувану заяву про війну в Україні

20:25

Життя без обслуговування: забудовник "Ковальська" залишив 4 київських ЖК без підтримки

20:21

Азарова заочно засудили до 15 років вʼязниці: що відомо

19:50

"Повинні бути готові": Стубб зробив прогноз щодо мирної угоди для України

19:48

Усик готує бій з Вайлдером: стало відомо, коли та де може відбутися поєдинок

19:38

Влупить 3-градусний мороз: українців попередили про погіршення погоди

19:10

Вся правда про "мирні перемовини"Погляд

Реклама
19:08

Переломний момент на порозі: життя трьох знаків зодіаку вже не буде колишнім

19:04

Жива ялинка стоятиме довго та не обсиплеться: як продовжити життя новорічного дерева

19:00

Київ отримає "все необхідне": Рютте розкрив, яку зброю НАТО надішле позачергово

19:00

Привітання з Днем ЗСУ - теплі слова та листівки для наших Героїв

18:54

РФ атакувала Кривий Ріг: серед поранених - дитина, є значні руйнування

18:39

Росію не зупинити миром: Ющенко озвучив тривожний прогноз щодо закінчення війни

18:30

Ліжко як центр інтер'єру: як підібрати модель під стиль, планування та сценарії використання кімнати новини компанії

18:27

До 12 годин без світла: Укренерго опублікувало графіки відключень на 4 грудня

18:19

В США розкрили наслідки переговорів у Москві - який наступний крок готує УкраїнаВідео

18:19

Віктор Павлік уперше прокоментував новий шлюб ексдружини

18:16

Домашні синоптики: як коти передбачають погоду

18:15

Були під забороною "совєтів": три питомі українські слова, що повертаються у вжиток

17:58

Жодні негаразди з авто не страшні: правило "FORCES" рятує водіїв у мороз

17:41

Прийнято мовчати у Росії - який секрет приховує московський КремльВідео

17:40

В перші дні зими ціна шалено знизилась: в Україні подешевшав базовий продукт

17:29

Росіяни створили зону контролю між Вовчанськом і Куп’янськом: Трегубов розкрив деталі

17:17

Забутий, але дуже смачний: рецепт салату на Новий рік, який сподобається всім

17:04

Водійська хитрість: як за лічені хвилини очистити лобове скло від льоду

17:01

Горять резервуари: Генштаб повідомив про приголомшливі результати ударів по РФ

16:55

Долар різко подешевшав, євро злетів: свіжий курс валют на 4 грудня

Реклама
16:31

Путіну мало: експерт назвав єдину умову, за якої РФ закінчить війну

16:20

Росіяни захопили три села і просунулися біля Покровська та Гуляйполя - DeepState

16:15

Працює як чарівна паличка: чоловік сказав, як прочистити забиту раковину без хімії

15:26

"Будуть припинені повноваження": Зеленський оголосив про термінове перезавантаження

15:25

Штурмували десяток разів: військові прокоментували заяву РФ про "прорив" у Лимані

15:21

Верховна Рада проголосувала за держбюджет на 2026 рік - що зміниться для українців

15:18

"США узаконять поділ України на десятиліття": на які умови піде Україна для миру

15:09

Морози будуть не страшні: які деталі в авто потрібно перевести у зимовий режим

15:07

Треба знайти кролика на картинці за 20 секунд: швидкий тест для перевірки IQ

14:59

УЗ запустила "3000 км Україною" - на які поїзди можна взяти квитки і як оформити

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиПрості страви
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новий рік 2026
У чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рік
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти