Меланія Трамп показала неймовірні різдвяні декорації Білого дому

Олена Кюпелі
3 грудня 2025, 22:11
У Білому домі поставили 50 святкових ялинок, повісили тисячі гірлянд, вінків і золотих зірок.
Меланія Трамп
Меланія Трамп показала, який вигляд має Білий дім / колаж: Главред, фото: instagram.com/melaniatrump

Перша леді Меланія Трамп показала, як прикрасила свої володіння до Різдва.

У Білому домі поставили 50 святкових ялинок, повісили тисячі гірлянд, вінків і золотих зірок.

У понеділок у публікації на X Меланія Трамп розкрила тему цього сезону: "Дім там, де серце".

"У це Різдво святкуймо любов, яку ми зберігаємо в собі, і ділімося нею з навколишнім світом", - написала перша леді. "Адже де б ми не були, ми можемо створити дім, сповнений нескінченних можливостей".

Цього року прикраси витримані в червоно-біло-синій гамі. У Червоній кімнаті Білого дому сині метелики прикрашають різдвяну ялинку, білі стрічки з написом "Fostering the future" і білі ялинкові кулі з написом "Be Best" - це частина кампанії першої леді з підвищення обізнаності громадськості.

Згідно з пресрелізом Білого дому, камінна полиця в Червоній кімнаті присвячена спільноті прийомних сімей - одній із головних справ першої леді.

У Східній кімнаті Білого дому декор присвячений 250-річчю Сполучених Штатів.

До числа прикрас також входить пряниковий будиночок 2025 року. За даними Білого дому, цей витвір важить понад 120 фунтів і виставлений у парадній їдальні Білого дому.

Як раніше писав Главред, у недавньому випуску шоу "Кардаш'яни" було опубліковано шокуючі новини про мозок Кім Кардаш'ян. Обговорюючи недавнє сканування мозку Кім, її лікар вказав на "дірки" на знімку, які, за його словами, пов'язані з "низькою активністю".

Нагадаємо, раніше популярний американський актор Дейв Кульє бореться з раком язика через кілька місяців після оголошення про перемогу над лімфомою.

Про персону: Меланія Трамп

Меланія Трамп - словенсько-американська колишня модель; перша леді США з 2017 до 2021 року, і з 2025 року як дружина Дональда Трампа, 45-го і 47-го президента США. Вона стала першою натуралізованою громадянкою, яка стала першою леді, другою першою леді іноземного походження після Луїзи Адамс, і другою першою леді-католичкою після Жаклін Кеннеді, повідомляє Вікіпедія.

